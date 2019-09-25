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68歲男上山採藥迷途 靠野草露水撐過2週

2019-09-25 18:45中央社 花蓮縣25日電

家住花蓮瑞穗鄉68歲陳姓男子，9月10日前往萬榮鄉馬遠山區採草藥，不料迷途在山中待了2週，這段時間靠野草、露水和一些糖果維生，昨晚在工寮被人發現幸運獲救。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長黃建程表示，陳男尋獲後，身體虛弱；由於情緒不穩，家屬不忍他再回憶這10多天在山區狀況，因此婉拒採訪和詢問。家屬感謝警消、救難人員協助，警方將等陳男身體康復後再釐清相關狀況。

初步了解，陳男上山採集一種稱「鳥不踏」的草藥，原本預計當天往返，不料在山中迷路，期間靠著吃野草、喝露水及帶在身上的一些糖果維生，直到昨晚被人發現才獲救。

陳男今天轉院至玉里榮民醫院方便家屬就近照護，醫院急診室主治醫師陳國維表示，陳男生命徵象穩定，臀部、雙腳有紅腫挫傷、蜂窩性組織炎狀況，還有輕微脫水，經治療恢復良好。

鳳林警分局表示，陳男是阿美族人，過去經常上山採草藥，也都3、4天才返家，所以這一次陳男10日出門，家屬一直等到15日未能聯絡上才向警方報案。

警方獲報後調閱陳男手機通聯最後定位，與消防局、林務局及熟悉山區地形的搜救人員，針對陳男常去的玉里、瑞穗、紅葉、馬遠山區一帶展開搜救，但受限天候不佳及採藥地點不明，以致連日搜救均無所獲。

17日在馬遠山區產業道路發現陳男駕駛的吉普車縮小搜救範圍，富源派出所所長張宏振也發動經常上山工作村民協助尋找並留意可疑跡象，但都無所獲。消防局和家屬協商後獲得同意，22日後暫停搜索行動。

雖然搜索暫停，但家屬仍請族人持續搜尋，昨天傍晚部落族人聚集商討決定放棄搜索，想不到晚間8時多馬姓村民在馬遠山區簡易工寮發現雙腳已腫脹無法行走的陳男，十分幸運。(編輯:孫承武)

阿美族榮民

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