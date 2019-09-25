小黃追撞小貨車釀4傷 運將無呼吸心跳搶救中

2019-09-25 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市今天下午發生1起嚴重車禍，1輛計程車行經環河南路一段時，因不明原因先是撞上路柱，再追撞前方1輛小貨車，計程車駕駛當場失去呼吸心跳，目前已送往台大醫院搶救，另小貨車駕駛及車上2名乘客皆受輕傷、意識清醒，也送往中興醫院救治。

據了解，年約60歲的計程車駕駛當時因不明原因先撞上路柱，隨後再追撞前方小貨車，計程車車頭幾乎全毀、油漬外露，車殼也散落一地，駕駛則當場失去呼吸心跳，救護人員到場後將其送醫急救。