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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

台64線事故追撞砂石車 大貨車司機送醫

2019-09-25 16:36聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市台64八里新店線東西向快速道路，下午3點15分左右在往台北港方向2.8公里處，發生大貨車追撞砂石車交通事故，24歲大貨車司機受困於車體變形的駕駛座，消防隊獲報趕抵救援，約下午3點36分協助脫困，患者肢體多處擦傷、意識清醒，由救護車送往淡水馬偕醫院診治，現場2線道維持單線通行，後續路況由警方協助排除中。

台64線東西向快速道路，下午3時15分左右在往台北港方向2.8K處，發生大貨車追...
台64線東西向快速道路，下午3時15分左右在往台北港方向2.8K處，發生大貨車追撞砂石車交通事故。記者林昭彰／翻攝
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