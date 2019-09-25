淡水驚傳兒童被誘拐 女子被攔竟說：看他很可愛

2019-09-25 16:39 聯合新聞網 綜合報導



孩子在淡水捷運公車站被一名陌生年輕女子帶走，並且表示，看他實在很可愛。示意圖／ingimage 分享 facebook

淡水捷運公車站驚傳兒童被誘拐。近日一名女網友發文表示，姐姐的小孩在公車站被一位年輕女子帶走，但幸好小孩的外婆有注意到孩子的動向，才沒造成遺憾發生，把人帶走的年輕女子表示，「看他實在很可愛」，讓原PO呼籲，千萬不要讓孩子離開視線。

女網友24日在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，23日下午姐姐的孩子恩恩跟著外婆和阿祖出門，但在淡水捷運站公車等候處，被一名看起來無害且年輕，目測30多歲的女子帶走。

原PO表示，幸好外婆有注意恩恩的動向，看到恩恩走遠時，立刻把她叫住，並且馬上過去把恩恩抱起來，拐人的年輕女子見狀表示，「不好意思，看他實在很可愛」，之後外婆想再跟年輕女子對質，但她早已混入人群。

貼文當中原PO也提到，事後外婆想安撫恩恩情緒，讓他安心，但恩恩從頭到尾都表情呆滯不發一語，讓外婆覺得非常不對勁。更說，不知道女子是用什麼方法，讓孩子變得神情恍惚，牽著她的手走。

原PO說，恩恩是個慢熱且有點怕生、害羞的孩子，首次見面的人連打招呼都需要被鼓勵，更別說是跟人家走。更表示，這次的事讓她直接聯想到金光黨，只差在金光黨是迷惑老人，但她是誘拐兒童。

事後原PO表示，恩恩的心神已經完全恢復，但只要有人詢問到這件事，他仍然不發一語，完全沒有印象，也讓原PO呼籲，千萬不要讓孩子離開自己的視線，不要一個粗心，導致永遠不可抹滅的遺憾。