影／大同台七甲線自撞車禍 整輛車被燒面目全非

2019-09-25 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭大同鄉嘉南橋附近今天中午發生轎車自撞車禍，造成整輛車瞬間起火，被燒得面目全非，所幸車上4人及時逃出，肢體受傷送醫治療。