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影／大同台七甲線自撞車禍 整輛車被燒面目全非

2019-09-25 14:29聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭大同鄉嘉南橋附近今天中午發生轎車自撞車禍，造成整輛車瞬間起火，被燒得面目全非，所幸車上4人及時逃出，肢體受傷送醫治療。

今天中午12時34分，位於大同鄉台七甲線8.8公里處（嘉南橋附近），民眾向119報案發生轎車自撞車禍，縣消防局派遣大同分隊、南山救護站共計消防車水箱車2輛、救護車2輛前往救援，救災人車到達時，車輛已起火燃燒，經灌救後撲滅。事發原因正由警方調查中。

宜蘭大同鄉台七甲線今中午發生轎車自撞車禍，救災人員到場時，整輛車已被燒得面目全非...
宜蘭大同鄉台七甲線今中午發生轎車自撞車禍，救災人員到場時，整輛車已被燒得面目全非。 圖／消防局提供
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宜蘭大同鄉台七甲線今中午發生轎車自撞車禍，救災人員到場時，整輛車已被燒得面目全非...
宜蘭大同鄉台七甲線今中午發生轎車自撞車禍，救災人員到場時，整輛車已被燒得面目全非。 圖／消防局提供
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車禍救護車

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