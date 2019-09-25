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區間測速防制超速有效 苗栗縣8處地點研擬實施

2019-09-25 14:18聯合報 記者范榮達╱即時報導

台2線新北市萬里隧道前年7月率先實施區間平均速率執法，車輛違規及交通事故都大幅減少，效果奇佳，苗栗縣跟進，提報8處、研議1處實施區間測速，希望發揮防制超速作用。

其中，台61線西濱快速公路在北上114.8公里到122.6公里間，即通霄交流道到白沙屯交流道路段，區間測速設施已完成設置，公路總局苗栗工務段已呈報，俟核定施行時間，將會是苗栗縣第一個區間測速的路段。

此外，客委會上個月「浪漫台3線」重機問題管制作為研商會議，決議區間測速是目前最具成效方法，苗栗縣政府文化觀光局因此彙整相關單位，提報5處優先改善示範路段，都在三灣鄉到獅潭鄉間，分別位在95.5到96.9、100到102.4、10.3.2到108、114.5到122.8、112.8到125公里處。

苗栗縣政府工務處則彙整前曕計畫改善路面工程，並納入石虎防護網項目，包括石虎路殺熱區140縣道卓蘭、三義間，及苗栗市聯大路規畫區間測速，近日將向中央提報。

至於先前發生石虎母子遭路殺的台13甲線（尖苗公路）造橋鄉外環道部分，公路總局苗栗工務段指出，因外環道長度僅1.3公里，目前研議區間測速中。

苗栗市聯大路車禍頻傳，苗栗縣政府府工務處將提報前瞻計畫，實施區間測速。記者范榮達...
苗栗市聯大路車禍頻傳，苗栗縣政府府工務處將提報前瞻計畫，實施區間測速。記者范榮達／攝影
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測速苗栗縣石虎

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