生產造成胎死母傷 接生醫師哭訴：不會閃避卸責

2019-09-25 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市蘆洲區長榮路某婦產科診所因接生發生胎死母傷醫療糾紛，今天凌晨遭憤怒家屬撒冥紙抗議，並提告醫生過失致死。當時負責接生的黃姓醫師上午出面說明，聲淚俱下強調自己不會閃避責任，靜待調查。

黃姓主治醫師指出，陳婦是在懷孕第11周開始接受他的產檢，當時篩選發現唐氏症風險較高，因此第17周有做羊膜穿刺檢查，男嬰染色體是正常的，後來30幾周接近預產期最後一次產檢時，娃娃健康狀況和胎位都正常，決定自然產。

此為第2胎，由於媽媽希望能在24日早上7點讓寶寶出生，可是自然產不可能指定出生時間，因此先在23日晚上住院，隔天上午有使用催生藥「前列腺素陰道塞劑」1次，嘗試讓子宮頸軟化，前面的過程都很順利。

到了上午9點左右，媽媽的陣痛較為劇烈，便施打1次減痛分娩針劑。後來進入產房開始接生時，發現媽媽已經很虛弱難以再自行用力，醫護人員幫忙加壓也沒效果，子宮沒開且開始變硬，加上寶寶的胎心音不是很好，馬上決定剖腹。

手術只花2分鐘便將胎兒取出，但娃娃已經全身軟趴趴，立刻交由小兒科醫生接手，後續診治狀況他不是很清楚，因為當時急著搶救媽媽，因為一開刀剖腹便發現媽媽的子宮破裂。

約從左側子宮底至子宮頸再到陰道破裂約20公分，立刻開始急救，並請潘姓院長進來幫忙，順利將子宮保住，直到血壓等生命徵象穩定，止血縫合之後，在穩定清醒情況下，由黃醫師陪同轉送馬偕醫學中心避免後續再度出血。