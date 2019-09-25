山上採草藥迷途 68歲翁靠野草露水撐過14天

2019-09-25 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣萬榮鄉一名68歲陳姓男子，10日出門上山採藥，原本計畫當天往返，但在山上迷路，他靠野草、露水撐過14天，昨晚在萬榮鄉馬遠公墓後方一處工寮被人發現，由消防人員送醫，陳男生命跡象穩定，雙腳紅腫、挫傷，輕微脫水，目前在玉里榮民醫院住院治療。

陳男被發現時，可能因為在山上走了好幾天，雙腳腫脹無法行走。消防人員將他送往鳳林榮民醫院治療，今天上午轉送玉里榮民醫院，方便家人就近照護。玉榮急診室主治醫師陳國維說，陳男生命跡象穩定，臀部、雙腳有紅腫挫傷、蜂窩性組織炎狀況，並有輕微脫水，經治療恢復良好。

對於陳男僅靠草藥和露水，就在山上撐過14天，外界佩服他的求生能力。他告訴消防人員，10日上山採鳥不踏（紅刺蔥），本來想當天往返，所以只帶了一些糖果止飢，但在山上突然迷失方向，他就沿路採草藥，吃野草、喝露水，度過這幾天。

陳男10日開著白色吉普車出門，因為他經常上山活動，起初家人不以為意，直到15日都沒音訊，家人著急，請求消防人員協助。警消、義消、林務局、花蓮救難協會、台灣山難搜救協會、台九線救難協會、陳男親友等組成的搜救隊伍，出動151人次，連日來在他可能採草藥的瑞穗至玉里一帶山區搜索，毫無所獲，直到昨晚他現身工寮被人發現獲救。