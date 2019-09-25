機車騎士講手機違規多 新北交大開箱文有亮點
新北市警局交通大隊統計，108 年1至8 月發生A1（死亡）及A2（受傷） 類交通事故件數共2 萬3710 件，其中發生死亡類交通事故案件以未注意車前狀況占29%最高，分析主要原因為智慧型手機普及，駕駛人在駕駛車輛時分心查看手機或進行通話所致。
新北市警局交大表示，經統計新北市108 年1至8 月 汽車駕駛人或機車騎士使用手機發生事故有321件，共造成106人受傷，尤以騎乘機車使用手機發生166件最多，占51.7%。
有鑑於近來駕駛人使用手機發生事故有增加趨勢，為保障駕駛者及用路人的安全，警方即日起將執行為期3個月的強化執法作為，針對駕駛人行駛道路，以手持方式使用行動電話等違規行為加強取締，有效防制類似交通事故發生。
警方提出，依據「道路交通管理處罰條例」第31條之1規定，「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，可處3000元罰鍰。機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，可處1000元罰鍰。」警方再次呼籲駕駛人於駕車或騎車時，切勿機不離手，開車避免一心二用，才能確保行車安全。
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