機車騎士講手機違規多 新北交大開箱文有亮點

2019-09-25 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市警局交通大隊統計，108 年1至8 月發生A1（死亡）及A2（受傷） 類交通事故件數共2 萬3710 件，其中發生死亡類交通事故案件以未注意車前狀況占29%最高，分析主要原因為智慧型手機普及，駕駛人在駕駛車輛時分心查看手機或進行通話所致。

新北市警局交大表示，經統計新北市108 年1至8 月 汽車駕駛人或機車騎士使用手機發生事故有321件，共造成106人受傷，尤以騎乘機車使用手機發生166件最多，占51.7%。

有鑑於近來駕駛人使用手機發生事故有增加趨勢，為保障駕駛者及用路人的安全，警方即日起將執行為期3個月的強化執法作為，針對駕駛人行駛道路，以手持方式使用行動電話等違規行為加強取締，有效防制類似交通事故發生。