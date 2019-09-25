產婦子宮破裂難產胎死 家屬包圍診所撒冥紙

2019-09-25 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市1名李姓男子因妻子昨天在蘆洲某婦產科診所難產，轉送大醫院仍造成胎兒死亡、產婦住院，今天凌晨與數十名親友包圍診所撒冥紙抗議，警方獲報到場勸離群眾，同時將李男帶回偵詢，他對接生醫師提告過失致死。

37歲李姓男子指稱，前天晚上約10時30分陪同34歲陳姓妻子住進待產室，準備生產第二胎，隔天上午檢查一切都很正常，中午開始陣痛，直到下午2點13分送進手術房，大約1個小時後，就被通知產婦有生命危險，他進入手術室，被告知妻子子宮破裂，隨即被接生醫師請出手術室外等候。

到了昨天下午4時許才聽到進一步說明，診所聲稱產婦因為子宮破裂大量出血，醫師緊急剖腹取出小男嬰，但臉部已經發黑，緊急轉送北市新光醫院搶救仍回天乏術，產婦則因大量出血命危，轉送台北馬偕醫院急救，讓心急如焚的家屬只能兩頭跑。

家屬認為診所未在第一時間說明狀況，感到相當氣憤，今天凌晨0時許聚集數十人包圍診所撒冥紙，並衝進診所要求院方人員出面，但診所只有2名不知情的護理師在場應對。

家屬還說，事後院方不聞不問，昨晚前往診所希望了解生產過程發生什麼事，潘姓院長卻表示等上班時間再說，不願說明，連病歷都被黃姓接生醫師帶回家中。