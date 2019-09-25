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批搜救協會是「搜刮總隊」 法院要消防新聞聯絡人道歉

2019-09-25 10:12聯合報 記者林孟潔╱即時報導

新北市消防局新聞聯絡人涂崇恩3年前在臉書發文，暗指中華民國國際搜救協會趁火打劫，並在跟媒體人黃光芹等10多人聚餐時，公開指協會是「搜刮總隊」，把遺物、金飾放入口袋。協會憤而提告，涂刑事部分無罪確定；民事部分，台北地方法院判涂應在臉書刊登道歉啟事，可上訴。

協會提告主張，涂身為新北市府消防人員，且從2008年開始擔任新聞聯絡人，卻在2016年2月15日於臉書po文，「有學長夢到新莊博士的家住戶的現金及貴重金屬，不小心掉進全身紅衣的大哥口袋...拜中華搜救總隊之賜」等語。

協會指出，涂同年月16日在台北市某餐廳和黃光芹等10多名媒體工作者、消防人員聚餐時，公開指責協會是「搜刮總隊」、「他們故技重施，把一箱箱民間捐贈救難物資載走」、「過去，還有搜救隊員親眼看見，他們有人把散落在現場的遺物金飾，飛速放進自己的口袋裡」、「被揭發之後，還打著救援旗號，四處喊冤，真是可恥」。

協會認為，涂的言論嚴重損害協會樹立多年無私奉獻的社會評價，導致名譽受損甚鉅，要求涂應該將道歉啟事寄給協會，並在臉書上刊登7天，同時標註協會的官方臉書。

涂抗辯指出，他刑事一審、二審都勝訴，並不需要向協會道歉。判決指出，涂在刑事案件開庭自述，「內容並非親自見聞」、「並沒有參與新莊博士的家救災工作」、「這本來就不需要查證，因為我不在現場，我是根據在場救災人員所述」等語。

台北地院根據證人證述，認為921大地震時，新莊博士的家現場由消防局管制封鎖，協會人員沒有實際進入災區救援，更無從發生搜刮住戶現金和貴重財物一事。

法官認為，涂是消防公職人員，也有修讀法律課程，對於救災現場事務有查證權限和能力，他沒有親自見聞相關事實，又擔任消防局新聞聯絡人一職，卻沒有任何查證，也無法說明言論來源，任意公開指摘協會趁火打劫，或利用餐敘時機告知媒體，以「搜刮總隊」偏激詞彙嘲諷戲謔協會，再經由黃光芹對外散布，足以貶損協會的社會評價。

新北市消防局新聞聯絡人涂崇恩臉書發文挨告，台北地院判他應刊登道歉啟事。圖翻攝臉書
新北市消防局新聞聯絡人涂崇恩臉書發文挨告，台北地院判他應刊登道歉啟事。圖翻攝臉書
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黃光芹

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