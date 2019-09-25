失智男迷路只記得母親身分證號 暖警送他回家母淚謝
一名失智男子深夜坐路邊，忘了家在哪裡，台中清水警分局員警護送他回家，母親感動落淚打電話向警分局長張啟祥感謝暖警。
中市清水警分局明秀所警員陳羿勳、劉佳竺執行巡邏時9月22日晚上巡邏，經台灣大道六段時，發現43歲黃姓男子坐在路旁人行道地上，員警回轉查看，因當晚天氣轉涼，員警擔心他著涼需要救護，並請救護車到場協助檢查黃男的身體狀況，再帶他回派出所休息。
警方調查身分時，發現黃男對談中無法清礎表達自己身分及家庭狀況，只記得母親身分證號，員警很快聯絡其母親，電話那方73歲黃母已著急尋子。
黃母表示，兒子有失智現象，家中只有機車，不知如何接回兒子，警方擔心時值深夜、黃母年紀大視線不佳，獨自騎車危險性高，警員陳羿勳、林國陞直接護送男子安全回到家中，黃母在家門口看到警方此一舉動當場感動落淚，一再感謝員警善舉，事後，黃母還致電清水警分局長表示想請分局表揚員警的善心，電話中還一度感動到哽咽說不出話來。
黃母表示，兒子6年前因病造成失智，當天她帶兒子在住家附近小學運動完準備返家，兒子獨自前往上厠所後隨即走失，當下心裡非常著急，也找尋了很久，幸好好心員警找到又安全送回家，才瞭解，兒子獨自走了10多公里。
明秀所所長張鎧倫表示，如果家中有失智的親屬需要照顧，可以在其衣物顯眼處繡上姓名與緊急連絡人之電話或是購置可辨識方位的科技產品，多加注意，減少意外發生的可能性。
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