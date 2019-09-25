失智男迷路只記得母親身分證號 暖警送他回家母淚謝

2019-09-25 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名失智男子深夜坐路邊，忘了家在哪裡，台中清水警分局員警護送他回家，母親感動落淚打電話向警分局長張啟祥感謝暖警。

中市清水警分局明秀所警員陳羿勳、劉佳竺執行巡邏時9月22日晚上巡邏，經台灣大道六段時，發現43歲黃姓男子坐在路旁人行道地上，員警回轉查看，因當晚天氣轉涼，員警擔心他著涼需要救護，並請救護車到場協助檢查黃男的身體狀況，再帶他回派出所休息。

警方調查身分時，發現黃男對談中無法清礎表達自己身分及家庭狀況，只記得母親身分證號，員警很快聯絡其母親，電話那方73歲黃母已著急尋子。

黃母表示，兒子有失智現象，家中只有機車，不知如何接回兒子，警方擔心時值深夜、黃母年紀大視線不佳，獨自騎車危險性高，警員陳羿勳、林國陞直接護送男子安全回到家中，黃母在家門口看到警方此一舉動當場感動落淚，一再感謝員警善舉，事後，黃母還致電清水警分局長表示想請分局表揚員警的善心，電話中還一度感動到哽咽說不出話來。

黃母表示，兒子6年前因病造成失智，當天她帶兒子在住家附近小學運動完準備返家，兒子獨自前往上厠所後隨即走失，當下心裡非常著急，也找尋了很久，幸好好心員警找到又安全送回家，才瞭解，兒子獨自走了10多公里。