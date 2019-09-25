迷途遲緩兒馬路邊哭泣 警及時找到焦急媽

2019-09-25 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



患有輕微遲緩症10歲吳姓男童，昨晚獨自站在平鎮區金陵路旁哭泣，當時正值下班時間車流量大、險象環生，還好建安派出所巡邏警員張育魁及女警蒲力嫚發現，經身分查證，男童竟獨自離家走了4.6公里遠，最後男童被溫柔的女警護送返家，讓家屬放下心中大石。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，24日晚間8時許，設籍平鎮區中豐路山頂段10歲吳姓男童，被巡邏員警發現在平鎮區金路旁哭泣，男童身邊並無大人陪伴，巡警發現立即主動上前了解關心。

吳姓男童疑似心智發展遲緩，無法正常表達，警方問不出男童打從那裡來，只有透過人臉辨識系統查證男童身分，一查發現男童住在平鎮區山仔頂，路途竟有4.6公里遠。

男童疑似迷途步行太久，加上害怕警察不斷發抖，女警蒲力嫚立即溫柔的牽起男童小手、輕聲安撫，最後並驅車將男童安全送回住處，恰好遇見心急如焚男童母親，也讓焦急的母親當下喜極而泣、破涕為笑，頻頻感謝警方。