影／台南市火災濃煙摸擬屋 教你如何自保！

2019-09-25 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



為了教導民眾在遇到火災時，如何正確的逃生，台南市政府消防局引進火災摸擬屋，讓民眾觀摩體驗火災時如何自保。防災教育館代理館長黃鼎彥今天說，民眾在火災發生時，如果要避免濃煙嗆傷或燒燙傷，記得一定要「先關門後開窗」，同時謹記「小火快逃，濃煙關門」的原則和觀念，提高存活機率。

台南市消防局局本部一樓防災大教育館，前天由廠商贊助，引進一個全新的火災摸擬屋，模擬屋模擬4天透天厝，外觀全是透明壓克力板印成，有清楚看到車庫、客廳、臥室及神明廳等屋內格局，讓參觀學生可看見火災發生時，住警器發出警報，及煙霧如何流竄。

黃鼎彥說， 發生火災時「關門」絕對是關鍵，火災最致命的是「濃煙」，由於外逃生時，由於濃煙平均每秒鐘會以3至5公尺的速度上升，火災時的濃煙會出現所謂的「煙囪效應」，在「垂直通道」樓梯間時，流動速度會比「水平」時快上好幾倍。所以火災時往上逃避濃煙是不可能的，如果是通道沒有出現濃煙，火場逃生只有一個選項，那就是立刻「往下逃」。