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影／疑似上山採藥失蹤14天 68歲翁被尋獲

2019-09-25 09:06聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣萬榮鄉一名68歲陳姓男子，10日出門後即失聯，家屬懷疑他上山採草藥，向花蓮縣消防局通報，消防局組成搜救隊入山搜尋多日未果，陳男昨晚在萬榮鄉馬遠公墓後方一處工寮被人發現，由消防人員送醫治療，因他健康、精神狀況不佳，警方將等他身體康復後，再釐清失蹤情形。

瑞穗消防分隊分隊長楊緯立表示，有民眾昨晚8時許開車經過馬遠公墓後方一處帆布工寮時，聽到有聲響，下車察看，發現失蹤10多天的陳男，陳男因雙腳腫脹，無法自行行走，民眾將他帶下山，向富源派出所報案，由消防人員送往鳳林榮民醫院治療。

花蓮縣消防局15日接獲陳男家屬報案，指有痛風病史的陳男，10日駕駛吉普車出門，因為陳男經常往山上跑，家人起初認為他去採草藥了，不以為意，但5日後仍無音訊，又聯繫不上，請求消防人員協助搜救。

消防人員獲報，組成搜救隊上山搜索，在家屬告知陳男可能採草藥的瑞穗林道至玉里三民林道間山區尋人，但無所獲；17日上午，鳳林警分局富源派出所通報有人在馬遠村山區的前省府民政廳土地開發處農場的山路，發現陳男的白色吉普車，搜救隊伍以車輛為中心擴大搜救範圍，包括登山步道、稜線、可能的陡峭區域等地點，進行地毯式搜索。

由警消、義消、林務局、花蓮救難協會、台灣山難搜救協會、台九線救難協會、陳男親友等組成的搜救隊伍，從15日起出動151人次搜索，但山區從20下午起霧，21日起開始下雨，到22日因搜尋多日，大部分熱區均已排除，消防人員與家屬協調，22日起暫時停止搜救任務。

花蓮縣68歲陳姓男子疑上山採藥失蹤2周，昨晚被人發現時，雙腳腫脹，由警方、消防人...
花蓮縣68歲陳姓男子疑上山採藥失蹤2周，昨晚被人發現時，雙腳腫脹，由警方、消防人員送醫治療。圖／花蓮縣消防局提供
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花蓮縣68歲陳姓男子疑上山採藥失蹤2周，昨晚被人發現，由警方、消防人員送醫治療。...
花蓮縣68歲陳姓男子疑上山採藥失蹤2周，昨晚被人發現，由警方、消防人員送醫治療。圖／花蓮縣消防局提供
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失蹤登山步道榮民

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