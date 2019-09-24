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鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金

台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫

2019-09-24 17:53聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台灣大學博雅教學館，今天傍晚5時許，一名19歲女子突然從3樓墜樓，躺在一樓平台上，學生聽到巨響查看，趕緊通報警方與消防局，女子頭部有明顯外傷、意識不清，目前送往台大醫院急救，警方正調查事發原因。

台灣大學博雅教學館，今天傍晚5時許，一名19歲女子突然從3樓墜樓，目前送往台大醫...
台灣大學博雅教學館，今天傍晚5時許，一名19歲女子突然從3樓墜樓，目前送往台大醫院急救，警方正調查事發原因。圖／報系資料照片
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台大醫院台灣大學

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