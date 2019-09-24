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中壢國道1號北上60.8K 貨車車頭冒白煙

2019-09-24 13:17聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市消防第二大隊今日上午稍早11點10分接獲報案，中壢區國道1號北上60.8K處，有輛小貨車頭部冒出白煙停靠於路肩，緊急派出10名消防員及4輛消防車前往救災，已順利將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡。

第二大隊表示，為一運送電纜線的小貨車，行經國道1號北上60.8K時，駕駛發覺車頭冒出白煙，便停靠路肩，使用車上滅火器滅火，仍無法撲滅火勢。消防員到現場時貨車已全面燃燒，便立即出水線將火勢撲滅，所幸沒有人員傷亡，而起火原因還有待火調科調查。

今日稍早中壢區國道1號北上60.8K處，有輛小貨車頭部冒出白煙停靠於路肩。圖／高...
今日稍早中壢區國道1號北上60.8K處，有輛小貨車頭部冒出白煙停靠於路肩。圖／高宇震翻攝
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今日稍早中壢區國道1號北上60.8K處，有輛小貨車頭部冒出白煙停靠於路肩。圖／高...
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今日稍早中壢區國道1號北上60.8K處，有輛小貨車頭部冒出白煙停靠於路肩。圖／高宇震翻攝
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國道消防員

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