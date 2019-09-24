北市今年火災死亡高達12人 其中縱火、自殺占一半

2019-09-24 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



根據北市府消防局統計，今年1至8月，總計發生1428件火災，造成12人死亡、10人受傷，和去年同期相比，死亡人數多了一人。消防局今在市議會警政衛生委員會進行工作報告時，當場遭市議員王世堅等人質疑，為什麼死亡人數會增加，難道是救災上有什麼疏失嗎？

對此，消防局解釋，是因為人為縱火、自殺的死亡人數就有6人，確實比較難防治，另外也會力推住警器裝設，希望今年底前也已達到90％的裝設率。

王世堅質疑，火災死亡人數增加到底是為什麼，為什麼會有這麼多不幸的事件，難道我們沒有其他防治方式嗎，只能束手無策嗎？還是因為火太大，又或是因為有救災疏失，消防局到底有沒有做過分析，是否有提出任何對策。

對此，消防局長吳俊鴻表示，火災原因分析上，以爐火烹調、電器因素居多，其中有六人是因為縱火、自殺造成，這類型的案件現場要救援確實有難度，近年來這類型案件也有成長趨勢，感覺社會有點感染的味道，已透過社會安全網，請社會局、衛生局等相關單位協助宣導。

吳俊鴻也提到，為了防治火災，近年來大力宣導居家安裝住警器，目前領取率已達到8成，經過訪視，實際裝設率約5成左右，希望今年底前可以讓領取率、實際裝設率都達到9成。