機場跑道在旁邊！金門枯木堆置場暗夜傳惡火

2019-09-24 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門又見暗夜大火！金寧鄉昔果山往舊機場的 1處枯木堆置場在昨晚9點多忽然發生火警，由於現場放置了超過2千噸的枯木，加上風勢助長了火焰， 火勢一發不可收拾，由於起火點距離尚義機場的跑道不到100公尺， 引發關注，好在金門縣消防局緊急出動9輛消防車及30多名警義消到場救火，總算在凌晨 1點才將火勢撲滅；起火原因，將由火調課進行調查。

金門縣消防局表示，昨天晚上9點5分接獲民眾報案，指稱昔果山附近的枯木堆置場發生火災，由於火勢猛烈，消防人員獲報後立刻出動全島各分隊的消防車與消防人員、警義消到場灌救，多位義消更是洗澡洗到一半，連身上的泡泡都來不及沖掉，就被急CALL趕赴現場救援，可見情況之危急。

消防人員獲報立即到場拉水線全力搶救，同時調來2部挖士機將悶燒中的木柴堆挖開，消防人員在現場足足花了5小時，直至今天凌晨1點才將大火撲滅。

金門消防局第一大隊大隊長陳國瑋昨擔任現場指揮官，陳國瑋表示，這場火警的燃燒面積約為30平方公尺，但因為起火點有大量的風倒木，且風倒木堆很高，以致火勢猛烈，相當危險，所幸在全體夥伴的通力合作下，總算將大火撲滅。