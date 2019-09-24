影／詐騙太猖獗 這三招你一定要學會！

2019-09-24 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



警政署統計108年常見詐騙案件類型前三名分為：假冒名義詐欺、假網路拍賣（購物）、解除分期付款詐欺（ATM）等。警方呼籲，民眾接獲疑似詐騙資訊，切勿慌張，先撥打165反詐騙專線或報警求證，切忌聽從詐騙集團指示匯款、轉帳，甚至提款交付現金，以免損失荷包。

本月中旬，台中市50歲黃女在網路結識自稱貿易商男子，男子供稱有辦法拿到美國綠卡，要求黃女匯款80萬元台幣到國外的指定帳戶，黃女在臨櫃交代不清，行員機警報警，經西區所員警苦勸，「如果他有經濟能力帶你去美國生活，那為何還要你貸款來支付這筆費用？」黃女才恍然大悟，保住80萬元現金。

台中市警局第一分局有鑑於詐騙案件猖獗，大誠所警員黃品瑜與偵查隊刑警於上周六、日走訪東協廣場，特別向外籍人士與國人以「你問我答」方式，進行預防犯罪宣導。

為增加警民互動，參與民眾只要上網登入臉書，並到台中市警察局第一分局粉絲團按讚，即可獲得防狼警報器等精美宣導品，讓參與民眾大讚，「玩活動還能拿獎品，不錯捏！」