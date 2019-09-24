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指導破壞車輛 台南市消防局訓練義消車禍救援能力

2019-09-24 10:32聯合報 記者周宗禎╱即時報導

為提升第一線義消人員救災能力，台南市政府消防局推出「專案義消菁英訓練計畫」，指派教官小隊長聶豐明指導義消各項戰技要領與臨場應變觀念。消防局第四大隊表示，該隊召集新化義消中隊各分隊在新化訓練中心訓練「車體破壞」，義消人員35人參訓。

新化分隊表示，訓練內容主要模擬車禍車體變形人員受困車內急需脫困，義消到場後能快速協助警消進行車禍救助。為使義消熟悉車禍救助流程及應注意事項，增進破壞器材認識，熟稔油壓破壞器材使用方法及操作技巧，此次訓練著重實體操作課程，義消新化中隊編列經費請汽車回收場提供報廢車輛進行實際車體破壞訓練。

課程內容包括現場安全評估：使用消防車輛技巧性維護現場安全，避免2次傷害，並通知轄區員警到場指揮交通。油電車系統（Hybrid Vehicle， HV）基本認知：HV主要組件、車輛識別、緊急處置及破壞操作注意事項等。車體破壞：評估車體損壞程度，先固定欲破壞車輛，利用油壓破壞器材組做有效的破壞，迅速將民眾脫困。

新化分隊長邱煥育表示，重大交通意外發生時，車體常因遭受高能量撞擊而嚴重扭曲變形，駕駛及乘客受困車內，車輛窗戶破壞、車門破壞器材操作及受困人員保護技巧相當重要，專家Jack Musters教官說，「我們無法掌控意外發生時造成的傷害！但是我們可以掌握救援行動中不要造成任何額外的傷害」。

邱煥育說，因此特別規畫訓練，利用現有破壞器材油壓破壞組、頂舉袋等實地操作，並針對不同車禍救助狀況討論，「所有參訓者頂著烈日、穿著消防衣、帽鞋精實操練，利用各式裝備器材進行車體支撐、破壞及脫困操作，每位義消認真操作，精進自身技能以確保市民生命財產安全」。

教官介紹各種破壞器材功能及操作方法。圖/新化分隊呂正文提供
教官介紹各種破壞器材功能及操作方法。圖/新化分隊呂正文提供
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受訓義消實際操練如何使用器材破壞車體。圖/新化分隊呂正文提供
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受訓義消實際操練如何使用器材破壞車體。圖/新化分隊呂正文提供
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教官介紹各種破壞器材功能及操作方法。圖/新化分隊呂正文提供
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車禍教官菁英

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