台中警幫老翁推車近1公里 民眾讚：橋上最美的風景

2019-09-24 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區一名老翁日前騎著電動車行經光興隆橋時，忽然沒電停在車道上，老翁因中風口齒不清，無助的待在道路中，險象環生。所幸太平警分局坪林派出所兩位員警經過發現，兩人合力幫老翁的電動車推了近700公尺遠，到附近一處土地公廟充電，才順利助老翁返家。有

有路過民眾把這一幕拍照po上網，稱讚兩人的暖心為民服務之舉，獲廣大網友按讚，說這是橋上「最美的風景」。

據了解，坪林派出所警員張貴程、簡延圳，日前一早因路跑勤務服勤，於8時勤務快結束時，發現這名老翁的車子停在光興隆橋近太堤西路口的車道上。

兩人上前一問才得知原來是電動車沒電，加上老翁因中風口語不清，無法表達身分及住處，僅手一直指著橋對面，員警心想老伯可能住在前面，於是決定推著電動車和老翁ㄧ同前進。當時太陽很大，兩人滿身大汗的幫老翁和電動車推過光興隆橋，抵達興隆路某巷子內，老翁突然手指著巷內的一間土地公廟。