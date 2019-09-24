親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

忠犬電影大亂鬥？越南難以接受的「柴犬狗明星」

車上裝這小配件…車禍致死率竟高了20倍！

台中警幫老翁推車近1公里 民眾讚：橋上最美的風景

2019-09-24 09:44聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區一名老翁日前騎著電動車行經光興隆橋時，忽然沒電停在車道上，老翁因中風口齒不清，無助的待在道路中，險象環生。所幸太平警分局坪林派出所兩位員警經過發現，兩人合力幫老翁的電動車推了近700公尺遠，到附近一處土地公廟充電，才順利助老翁返家。有

有路過民眾把這一幕拍照po上網，稱讚兩人的暖心為民服務之舉，獲廣大網友按讚，說這是橋上「最美的風景」。

據了解，坪林派出所警員張貴程、簡延圳，日前一早因路跑勤務服勤，於8時勤務快結束時，發現這名老翁的車子停在光興隆橋近太堤西路口的車道上。

兩人上前一問才得知原來是電動車沒電，加上老翁因中風口語不清，無法表達身分及住處，僅手一直指著橋對面，員警心想老伯可能住在前面，於是決定推著電動車和老翁ㄧ同前進。當時太陽很大，兩人滿身大汗的幫老翁和電動車推過光興隆橋，抵達興隆路某巷子內，老翁突然手指著巷內的一間土地公廟。

當到廟前時老翁突然拿出插頭，表示要在這裡充電，並向員警示意感謝，兩人確定老翁安全後才離開。這段近700公尺的距離被路過民眾拍照po文，兩位員警獲得網友們的稱讚，並留言稱「暖警有愛心」、「橋上最美的風景」。

台中市太平區一名老翁日前騎著電動車行經光興隆橋時，忽然沒電停在車道上，所幸太平警...
台中市太平區一名老翁日前騎著電動車行經光興隆橋時，忽然沒電停在車道上，所幸太平警分局坪林派出所兩位員警經過發現，兩人合力幫老翁的電動車推了近700公尺遠。圖／警方提供
分享
台中市太平區一名老翁日前騎著電動車行經光興隆橋時，忽然沒電停在車道上，所幸太平警...
台中市太平區一名老翁日前騎著電動車行經光興隆橋時，忽然沒電停在車道上，所幸太平警分局坪林派出所兩位員警經過發現，兩人合力幫老翁的電動車推了近700公尺遠。圖／警方提供
分享

老翁中風

相關新聞

彰化139又出事 車撞路樹 2男甩出車外摔落邊坡

2019-09-23 23:40

北市瑠公國中 虎頭蜂螫傷4生

2019-09-23 23:07

新竹東門市場清晨火警 所幸無人受困受傷

2019-09-24 06:44

公墓前倒車竟撞上警車 男子怒控警方衝撞式攔檢

2019-09-24 08:56

七旬老翁倒地不起2天滴水未進 鄰居覺查有異報警解危

2019-09-23 20:04

男子駕車衝倒機車又撞台北賓館圍牆 可能是癲癇惹禍

2019-09-23 19:25

花蓮28歲男子疑入馬遠山採草藥 迄今失蹤13天

2019-09-23 18:38

影／宜蘭蜜月灣釣客被打落海 送醫搶救不治

2019-09-23 17:34

雲林山區驚見大型誘捕籠 1隻台灣獼猴誤入陷阱

2019-09-23 17:29

重機撞死7歲男童 父親哀痛發文：不要批評任何人

2019-09-23 16:46

虛驚一場 大甲公墓附近找到的手榴彈是玩具

2019-09-23 16:16

台一線油罐車擦撞機車翻覆 駕駛受傷交通大亂

2019-09-23 16:03

影／ 貨櫃車轉彎翻車 直壓小客車並撞進超商

2019-09-23 15:28

影／大甲公墓附近雜草火警 撲滅後發現疑似手榴彈

2019-09-23 15:26

撿拾非開放區域貴重漂流木 台東吳姓男子竊盜罪送法辦

2019-09-23 14:44

駕駛一打方向燈就變換車道 國道翻滾害人害己

2019-09-23 14:05

影／基市府公務車闖紅燈 轎車綠燈直行被攔腰撞上

2019-09-23 14:00

酒駕自撞路樹 花蓮27歲男子傷重不治

2019-09-23 13:58

酒駕肇事 彰化縣議員蕭如意鞠躬道歉

2019-09-23 13:32

疑變換車道惹禍 北市環快翻車駕駛命大受輕傷

2019-09-23 13:11

煮菜起火立滅「將功折罪」 卡拉OK店女員工：嚇死我了

2019-09-23 12:56

竹縣鳳鼻隧道前連環車禍 造成1死2傷

2019-09-23 12:38

影／找到落海失蹤印尼漁工 桃園漁船沉船意外2死

2019-09-23 12:37

送小孩上學 媽媽違規穿越馬路被大貨車撞倒卡車底

2019-09-23 12:03

墾丁觀光半潛艇娛樂船觸礁沉沒 幸船上人員平安

2019-09-23 11:40

48歲資深警運動中心打籃球 疑因心肌梗塞倒地身亡

2019-09-23 11:08

18歲女左轉如入無人之境涉肇逃 到案辯：有打方向燈

2019-09-23 10:19

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

台南婦人下車右腳卡在水溝內 消防員動剪擦油助她脫困

2019-09-23 09:58

影／老翁拍胸保證不會再受騙 卻解約18％險被詐83萬

2019-09-23 09:38

台1線油罐車擦撞機車翻覆 司機受傷封路2小時

2019-09-23 09:28

最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」

2019-09-20 12:54
看更多

熱門文章

他整理阿公遺物驚見支票 網熱議：42年前10萬元有多大

2019-09-23 19:56

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

連千毅賣假貨賠百萬？ 遭網友踢爆有蹊蹺

2019-09-23 10:14

直播主連千毅涉組織、恐嚇等罪 高雄地院裁定收押禁見

2019-09-23 14:19

李蒨蓉夫婿欠百萬勞健保費 台北分署將拍賣他進口球具

2019-09-23 18:40

重機撞死7歲男童 父親哀痛發文：不要批評任何人

2019-09-23 16:46

台通科技老闆詐偽連環計 林姓股市大戶砸10億最慘

2019-09-23 20:06

英雄惜英雄？直播主連千毅被捕 館長親上火線回應

2019-09-23 10:00

買鹽酥雞拗優惠 老闆一句話讓他心服口服

2019-09-23 13:51

2國中生夾娃娃機店內性交遭PO網 警：相關行為觸法

2019-09-23 17:11

台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20

中興大學圖書館廁所內 男子胸口刀傷送醫搶救

2019-09-23 20:09

連千毅糾紛延燒 高市警證實在地組成「后羿聯盟」

2019-09-23 13:02

餐飲外送員常遲到？他點出六關鍵原因網友全體諒

2019-09-23 13:19

彰化139又出事 車撞路樹 2男甩出車外摔落邊坡

2019-09-23 23:40

48歲資深警運動中心打籃球 疑因心肌梗塞倒地身亡

2019-09-23 11:08

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18

「用保鮮膜包的10萬鈔票」 他換清淨機濾網挖到太座寶藏

2019-09-23 12:28

掀直播之亂 連千毅死對頭鄭又仁沒押35萬交保

2019-09-23 17:56

鄭又仁交保狂衝拒答話 對比連千毅他免押理由曝光

2019-09-23 19:11

300萬丟在高鐵 陳明文說案情 檢急追金流

2019-09-24 00:13

煮菜起火立滅「將功折罪」 卡拉OK店女員工：嚇死我了

2019-09-23 12:56

少女蹺家背書包會情郎 兩度嘿咻小男友被判刑

2019-09-24 07:16

直播主之亂「后羿」射下連千毅

2019-09-24 00:16

18歲女左轉如入無人之境涉肇逃 到案辯：有打方向燈

2019-09-23 10:19

台大女遭分屍案 家屬求償千萬敗訴

2019-09-23 21:21

年輕女子身體不適坐博愛座 竟引老人一路指責

2019-09-23 16:31

青商會邀連千毅擔任講師？網友：應該會開天窗吧

2019-09-23 11:16

花蓮28歲男子疑入馬遠山採草藥 迄今失蹤13天

2019-09-23 18:38

新竹東門市場清晨火警 所幸無人受困受傷

2019-09-24 06:44

小姐不知「半套」？ 舒壓會館遭控色情按摩檢不起訴

2019-09-23 13:09

普悠瑪案將滿周年 司機尤振仲周四首度親開記者會

2019-09-23 13:36

殺人隱姓埋名躲21年 敗在2段式左轉得關14年

2019-09-23 15:16

影／直播主之亂 鬧事直播主刑事局今起全面列管

2019-09-23 16:05

越配花20萬資助帥氣小狼狗偷渡來台 藏2年被捕

2019-09-23 15:28

駕駛一打方向燈就變換車道 國道翻滾害人害己

2019-09-23 14:05

為連千毅桃園演講宣傳？市府：絕無此事

2019-09-23 12:08

貪汙檢察官詹昭書被判十年 今晚提早入監

2019-09-23 22:08

送小孩上學 媽媽違規穿越馬路被大貨車撞倒卡車底

2019-09-23 12:03

虛驚一場 大甲公墓附近找到的手榴彈是玩具

2019-09-23 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top