彰化139又出事 車撞路樹 2男甩出車外摔落邊坡

2019-09-23 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化139縣道又發生車禍了，一輛轎車今晚10點21分在139線23公里處芬園路段自撞路樹，車上共有4人，後座2名男子甩出車外，跌落6米深邊坡，彰化消防局據報前往救援，救起2人送往彰基，2人表示頭暈、背痛、腳痛，救治後暫無大礙，警方還在釐清車禍原因。