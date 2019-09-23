親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

800萬車主有福了！老機車汰舊換新 明年最高補助5,000元

王金平披橘袍參選？親民黨：10月開會後拍板

七旬婦鶯歌遊蕩到八德 警用臉部系統辨識身分助返家

2019-09-23 20:05聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市鶯歌區日前有一名7旬老婦人，竟獨自從家中步行到八德區，員警接獲報案後趕緊前往現場，由於老婦說不出自家住址及身份，隨後靠著警方使用M-police警用行動電腦人臉辨識系統，順利辨識出老婦身份、通知其家人將人領回。

鶯歌區一名7旬婦人日前深夜離開莒光街住家後，獨自步行走到2公里外八德區桃鶯路上，當時天色昏暗下著細雨，員警接獲報案前往現場發現老婦人站在路中淋雨，詢問婦人發生什麼事？身體狀況如何？婦人都閉口不語，員警只好先帶回派出所休息。

八德分局大安派出所陳子捷、宋冠樺接獲報案到場，發現婦人神智恍惚都不說話，怎麼詢問也不回答，宋冠樺察覺婦人心智狀況不佳，先耐心安撫她的情緒，再詢問姓名及住址，但是老婦人始終不說自己是誰、住在哪裏，此外，老婦因全身因被雨濕透，陳子捷也連忙拿吹風機幫忙吹乾衣服，隨後用M-police警用行動電腦人臉辨識系統比對，仔細搜尋資料，順利查出是住鶯歌區的陳姓老婦人，趕緊通知家屬到派出所接回。

陳婦丈夫深夜到達派出所，說著老婆已經失智多年，時常在深夜趁家人不注意偷跑出門遊蕩，當天晚間睡覺時突然發覺老伴不在身邊，心急如焚的趕緊外出尋找，接到警方電話的當下自己正騎著機車在龜山區找尋，幸好老伴在警察的照顧下一切平安，非常感謝警察的熱心幫忙。

桃園市鶯歌區日前有一名7旬老婦人，竟獨自從家中步行到八德區，最後靠著警方使用M-...
桃園市鶯歌區日前有一名7旬老婦人，竟獨自從家中步行到八德區，最後靠著警方使用M-police警用行動電腦人臉辨識系統，順利辨識出老婦身份、通知其家人將人領回。圖／八德警分局
分享
桃園市鶯歌區日前有一名7旬老婦人，竟獨自從家中步行到八德區，最後靠著警方使用M-...
桃園市鶯歌區日前有一名7旬老婦人，竟獨自從家中步行到八德區，最後靠著警方使用M-police警用行動電腦人臉辨識系統，順利辨識出老婦身份、通知其家人將人領回。圖／八德警分局
分享

警察人臉辨識

相關新聞

男子駕車衝倒機車又撞台北賓館圍牆 可能是癲癇惹禍

2019-09-23 19:25

花蓮28歲男子疑入馬遠山採草藥 迄今失蹤13天

2019-09-23 18:38

影／宜蘭蜜月灣釣客被打落海 送醫搶救不治

2019-09-23 17:34

雲林山區驚見大型誘捕籠 1隻台灣獼猴誤入陷阱

2019-09-23 17:29

重機撞死7歲男童 父親哀痛發文：不要批評任何人

2019-09-23 16:46

虛驚一場 大甲公墓附近找到的手榴彈是玩具

2019-09-23 16:16

台一線油罐車擦撞機車翻覆 駕駛受傷交通大亂

2019-09-23 16:03

影／ 貨櫃車轉彎翻車 直壓小客車並撞進超商

2019-09-23 15:28

影／大甲公墓附近雜草火警 撲滅後發現疑似手榴彈

2019-09-23 15:26

撿拾非開放區域貴重漂流木 台東吳姓男子竊盜罪送法辦

2019-09-23 14:44

駕駛一打方向燈就變換車道 國道翻滾害人害己

2019-09-23 14:05

影／基市府公務車闖紅燈 轎車綠燈直行被攔腰撞上

2019-09-23 14:00

酒駕自撞路樹 花蓮27歲男子傷重不治

2019-09-23 13:58

酒駕肇事 彰化縣議員蕭如意鞠躬道歉

2019-09-23 13:32

疑變換車道惹禍 北市環快翻車駕駛命大受輕傷

2019-09-23 13:11

煮菜起火立滅「將功折罪」 卡拉OK店女員工：嚇死我了

2019-09-23 12:56

竹縣鳳鼻隧道前連環車禍 造成1死2傷

2019-09-23 12:38

影／找到落海失蹤印尼漁工 桃園漁船沉船意外2死

2019-09-23 12:37

送小孩上學 媽媽違規穿越馬路被大貨車撞倒卡車底

2019-09-23 12:03

墾丁觀光半潛艇娛樂船觸礁沉沒 幸船上人員平安

2019-09-23 11:40

48歲資深警運動中心打籃球 疑因心肌梗塞倒地身亡

2019-09-23 11:08

18歲女左轉如入無人之境涉肇逃 到案辯：有打方向燈

2019-09-23 10:19

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

台南婦人下車右腳卡在水溝內 消防員動剪擦油助她脫困

2019-09-23 09:58

影／老翁拍胸保證不會再受騙 卻解約18％險被詐83萬

2019-09-23 09:38

台1線油罐車擦撞機車翻覆 司機受傷封路2小時

2019-09-23 09:28

熱心助農…17歲少年遇死劫 五塊村民不捨

2019-09-23 01:14

爬東卯山遭攻擊…帝王蜂猛螫10餘下 山友命危

2019-09-23 01:09

電線短路？轟一聲冒大火 宜蘭民宅2死

2019-09-23 01:02

「幽靈船」漂流 海巡300公里戒護

2019-09-23 00:55

船翻落海苦撐2小時 漁工靠船艙空氣撿回一命

2019-09-23 00:52

吃麵堵塞呼吸道 過馬路昏倒

2019-09-22 23:20

影／台南市中西區民宅電線起火 不斷冒出閃光及爆炸聲

2019-09-22 23:15

只要需要隨時都可到派出所 暖心警助街友惹人鼻酸

2019-09-22 23:07

彰化縣議員蕭如意開車出車禍送醫 警方測出酒精反應

2019-09-22 23:00

遊艇擱淺小琉球 8人平安脫困

2019-09-22 22:56

家人不在8旬輪椅婦獨自外出看醫 迷路遇暖心警護送

2019-09-22 22:20

騎士半夜「犁田」 凶手竟是凶狠無比的牠

2019-09-22 21:45

蘇花公路重機不幸撞上男童 車禍畫面曝光

2019-09-22 18:12
看更多

熱門文章

影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11

連千毅賣假貨賠百萬？ 遭網友踢爆有蹊蹺

2019-09-23 10:14

直播主連千毅涉組織、恐嚇等罪 高雄地院裁定收押禁見

2019-09-23 14:19

直播主連千毅、鄭又仁遭聲押禁見 疑粉絲要幫連交保

2019-09-22 23:24

黑絲襪吸睛！最美開箱文大車拚 網友：超羨慕攝影師

2019-09-21 19:30

英雄惜英雄？直播主連千毅被捕 館長親上火線回應

2019-09-23 10:00

李蒨蓉夫婿欠百萬勞健保費 台北分署將拍賣他進口球具

2019-09-23 18:40

買鹽酥雞拗優惠 老闆一句話讓他心服口服

2019-09-23 13:51

嫩女發現沒穿衣服提告 男友賠60萬2審刑責少一半

2019-09-23 06:47

餐飲外送員常遲到？他點出六關鍵原因網友全體諒

2019-09-23 13:19

48歲資深警運動中心打籃球 疑因心肌梗塞倒地身亡

2019-09-23 11:08

連千毅糾紛延燒 高市警證實在地組成「后羿聯盟」

2019-09-23 13:02

台通科技老闆6大詐偽連環計 以未上市股票詐23億被訴

2019-09-23 12:20

掀直播之亂 連千毅死對頭鄭又仁沒押35萬交保

2019-09-23 17:56

違法販售香港保單 理財作家周怡潔違反保險法遭訴

2019-09-23 11:18

「用保鮮膜包的10萬鈔票」 他換清淨機濾網挖到太座寶藏

2019-09-23 12:28

騎士半夜「犁田」 凶手竟是凶狠無比的牠

2019-09-22 21:45

重機撞死7歲男童 父親哀痛發文：不要批評任何人

2019-09-23 16:46

2國中生夾娃娃機店內性交遭PO網 警：相關行為觸法

2019-09-23 17:11

彰化縣議員蕭如意開車出車禍送醫 警方測出酒精反應

2019-09-22 23:00

煮菜起火立滅「將功折罪」 卡拉OK店女員工：嚇死我了

2019-09-23 12:56

18歲女左轉如入無人之境涉肇逃 到案辯：有打方向燈

2019-09-23 10:19

青商會邀連千毅擔任講師？網友：應該會開天窗吧

2019-09-23 11:16

台1線油罐車擦撞機車翻覆 司機受傷封路2小時

2019-09-23 09:28

普悠瑪案將滿周年 司機尤振仲周四首度親開記者會

2019-09-23 13:36

年輕女子身體不適坐博愛座 竟引老人一路指責

2019-09-23 16:31

爬東卯山遭攻擊…帝王蜂猛螫10餘下 山友命危

2019-09-23 01:09

為連千毅桃園演講宣傳？市府：絕無此事

2019-09-23 12:08

直播主之亂／查扣太陽會徽章 朝組織犯罪蒐證

2019-09-23 03:25

駕駛一打方向燈就變換車道 國道翻滾害人害己

2019-09-23 14:05

影／台南市中西區民宅電線起火 不斷冒出閃光及爆炸聲

2019-09-22 23:15

影／直播主之亂 鬧事直播主刑事局今起全面列管

2019-09-23 16:05

小姐不知「半套」？ 舒壓會館遭控色情按摩檢不起訴

2019-09-23 13:09

直播主之亂雄檢聲押兩直播主 雄院將開庭裁定

2019-09-23 08:07

送小孩上學 媽媽違規穿越馬路被大貨車撞倒卡車底

2019-09-23 12:03

台中有人烤狗吃？動保處說疑似像山羌將查明

2019-09-23 00:43

殺人隱姓埋名躲21年 敗在2段式左轉得關14年

2019-09-23 15:16

船翻落海苦撐2小時 漁工靠船艙空氣撿回一命

2019-09-23 00:52

洗澡水災、屎臭過年 房客才知房東張淑晶「有名聲」

2019-09-23 12:16

鄭又仁交保狂衝拒答話 對比連千毅他免押理由曝光

2019-09-23 19:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top