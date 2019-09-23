七旬婦鶯歌遊蕩到八德 警用臉部系統辨識身分助返家

2019-09-23 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市鶯歌區日前有一名7旬老婦人，竟獨自從家中步行到八德區，員警接獲報案後趕緊前往現場，由於老婦說不出自家住址及身份，隨後靠著警方使用M-police警用行動電腦人臉辨識系統，順利辨識出老婦身份、通知其家人將人領回。

鶯歌區一名7旬婦人日前深夜離開莒光街住家後，獨自步行走到2公里外八德區桃鶯路上，當時天色昏暗下著細雨，員警接獲報案前往現場發現老婦人站在路中淋雨，詢問婦人發生什麼事？身體狀況如何？婦人都閉口不語，員警只好先帶回派出所休息。

八德分局大安派出所陳子捷、宋冠樺接獲報案到場，發現婦人神智恍惚都不說話，怎麼詢問也不回答，宋冠樺察覺婦人心智狀況不佳，先耐心安撫她的情緒，再詢問姓名及住址，但是老婦人始終不說自己是誰、住在哪裏，此外，老婦因全身因被雨濕透，陳子捷也連忙拿吹風機幫忙吹乾衣服，隨後用M-police警用行動電腦人臉辨識系統比對，仔細搜尋資料，順利查出是住鶯歌區的陳姓老婦人，趕緊通知家屬到派出所接回。