花蓮28歲男子疑入馬遠山採草藥 迄今失蹤13天

2019-09-23 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮一名28歲陳姓男子自從9月10日駕駛吉普車出門後，至今未返家，家屬向花蓮縣消防局報案，表示陳男可能到馬遠山上採草藥，消防局立即組成搜救隊上山，動用約151人次。儘管發現陳男駕駛的車輛，但迄今仍找不到人，失蹤13天，目前消防局取得家屬同意後搜救暫停，待取得新事證再入山搜救。

花蓮縣消防局指出，家屬於9月15日向消防局報案，從9月15日至22日共8天，搜尋範圍包含車輛停放點周圍、可疑跡證周圍、登山步道、稜線、陡峭處及認定可能地點，仍未找到確切線索。當地地形為原始林，僅有部分登山步道有綁布條標示，其餘多為獸徑。9月15日至20日天氣情況多為晴天，至下午約3點山上開始起霧，9月21日天氣轉陰開始下雨，9月22日幾乎整天都有下雨。

花蓮縣消防局瑞穗分隊分隊長楊緯立表示，28歲陳男有痛風病史，於9月10日駕駛白色吉普車出門後即未返家，家屬於9月15日下午報案，表示陳男可能入山採草藥，開始組成搜救隊上山搜索。17日接獲富源派出所通報，有民眾發現在馬遠民政廳發現陳男車輛，搜救人員以車輛為中心擴大搜索，包含步道、陡峭地等，連續8日搜索，均未找到人蹤跡。