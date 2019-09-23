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2國中生夾娃娃機店內性交遭PO網 警：相關行為觸法

2019-09-23 17:11聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市2名國中生日前在新北市路邊某間夾娃娃機店內脫褲進行性行為，全程遭到監視畫面拍下，事後影片截圖更遭到臉書粉絲專頁分享，還有網友在底下PO上無碼影片，案經警方發現後，依相關程序通報國中生校方與教育局，警方並表示，國中生相關行為恐已觸犯刑法公然猥褻罪，另呼籲民眾在網路散播未成年性交影片屬違法行為，最重可以罰到20萬元。

近日臉書某粉絲專頁PO出一張照片，疑似為一男一女下午6時許在某間夾娃娃機店內進行性行為，隨後便有網友在底下上傳無碼影片，只見女生穿著新北市某國中運動服，與另名身穿便服的男子在娃娃機店內進行性行為，兩人完事後，女方還從書包中拿出濕紙巾。

案經警方發現後，主動進行調查，並依相關程序通報女國中生校方與教育局。教育局經調查，確認該名女性為新北市某國中學生，男方目前則為休學生；目前已通知臉書粉絲團將相關照片、影片下架處理，女學生校方也已召開性平會，並同步提供學生輔導措施及資源，另針對修學生部分，教育局會聯繫休學生的家屬，以確認休學生狀況並介入輔導。

新北市警方則呼籲，國中生相關行為恐已觸犯刑法《公然猥褻罪》，目前已介入調查，另針對臉書上網友散布未成年性交影片，警方呼籲此舉恐違反《兒童及少年性剝削防制條例》，初犯可處1萬元以上、10萬元以下罰緩，累犯罪重則可罰到20萬元，提醒民眾切勿以身試法。

新北市2名國中生在路邊夾娃娃機店內進行性行為，遭到店內監視器全程錄下，隨後更被網...
新北市2名國中生在路邊夾娃娃機店內進行性行為，遭到店內監視器全程錄下，隨後更被網友PO上網，引發警方與教育局關切。記者柯毓庭／翻攝自臉書
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國中生教育局

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