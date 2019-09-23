2釣客宜蘭釣魚1人落海 救起送醫

2019-09-23 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今天下午3點19分獲報，頭城鎮蜜月灣在頭城鎮濱海路釣具行往北500公尺處有釣客落海。

消防局獲報後，派遣大里分隊及特搜大隊出動人、車、艇並攜帶救生器材搶救，經查為一行兩人到蜜月灣釣魚，其中一名男性釣客落海。消防局稍後救起落海釣客，送醫急救。