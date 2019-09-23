校園掉虎頭蜂窩 3學生遭螫傷送醫

2019-09-23 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



台北市信義區福德街瑠公國中中午傳出虎頭蜂螫人意外，校園內一個虎頭蜂窩不明原因掉落，蜂群受驚四散，螫傷3名國中學生，另有一名男學生疑躲避時遭門夾傷；消防局獲報趕到將4人送忠孝醫院急救，均意識清醒，消防人員隨後射水將所有蜂群驅散，交校方處理。

消防局說，意外發生在中午近1時，被蜂螫傷學生1男2女，年約13歲，掉落的虎頭蜂窩約排球大小，消防員趕到時蜂群已四散，蜂窩內只剩殘蜂，用水柱驅散。