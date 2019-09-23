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疑變換車道惹禍 北市環快翻車駕駛命大受輕傷

2019-09-23 13:11聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北市大同區環快往南長安西路上方，昨上午9時許發生翻車車禍，58歲邱姓駕駛疑似在變換車道，不慎撞上內側車道的53歲王姓駕駛車輛，導致回彈撞上外側分隔島，車輛180度翻覆，幸好邱駕駛和乘客受輕傷。

警方指出，昨上午近10時，邱駕駛自小客車從環快往南行駛至長安西路上方，從外側車道，向左變換車道，與直行的王姓駕駛自小客車發生碰撞，邱的車輛回彈撞上外側分隔島，車輛當場翻覆。

據悉，邱和乘客輕微擦傷受傷，車輛車頭、車頂受損，王駕駛則無受傷，車輛左側車身受損。警方獲報後，立即啟動交通快打，並通知拖吊車及清潔隊到場協助，當日11時許恢復通行。

邱姓駕駛車輛翻覆。記者蕭雅娟／翻攝
邱姓駕駛車輛翻覆。記者蕭雅娟／翻攝
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邱姓駕駛與王姓駕駛發生碰撞，車輛當場翻覆。記者蕭雅娟／翻攝
邱姓駕駛與王姓駕駛發生碰撞，車輛當場翻覆。記者蕭雅娟／翻攝
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車禍

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