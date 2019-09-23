影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

2019-09-23 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市國道2號西向1.7公里的大園交流道前，今天上午9時許車流量大，貨車、轎車共6輛大小車輛行經該處往機場方向，疑因車速失控發生連追撞車禍意外，由於6輛小車輛追撞幾乎黏在一起，車禍嚴重撞擊，零件四處散落滿地，造成男女8人受到輕重傷，桃園市消防局緊急趕往救護，其中1男2女傷勢較重，緊急送醫急救中，另5名男女沒有大礙未送醫，但是車禍橫跨2、3個車道造成往機場方向大塞車，國道警方正在現場處理中。

桃園市國道2號西向1.7公里大園交流道前，6輛大小車輛連環大追撞嚴重，零件散落，造成8人輕重傷，3人送醫，國2往機場大塞車。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook