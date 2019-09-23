台南婦人下車右腳卡在水溝內 消防員動剪擦油助她脫困

2019-09-23 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市51歲婦人今天上午9點多，搭乘友人轎車停在南區永成路二段水溝旁，疑停好車後未注意，右腳不慎踩空踏入水溝內，一度卡住，灣裡消防分隊獲報後前往協助，消防人員將婦人右腳棉質長褲剪破，及向附近農舍借用沙拉油，花不到2分鐘即將腳脫困順利脫困後送醫。