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影／6車連環追撞8人輕重傷 國2往機場大塞車

陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

台南婦人下車右腳卡在水溝內 消防員動剪擦油助她脫困

2019-09-23 09:58聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市51歲婦人今天上午9點多，搭乘友人轎車停在南區永成路二段水溝旁，疑停好車後未注意，右腳不慎踩空踏入水溝內，一度卡住，灣裡消防分隊獲報後前往協助，消防人員將婦人右腳棉質長褲剪破，及向附近農舍借用沙拉油，花不到2分鐘即將腳脫困順利脫困後送醫。

「有人腳卡在水溝裡，請派人協助脫困！」，台南市裡消防分隊今天上午9點11分，有熱心民眾到分隊報案，南區台86與永成路二段交叉口之水溝，有人腳被卡住，灣裡分隊長王金象帶隊前往，將婦人棉質長褲剪破，協助脫困，婦人膝蓋挫傷，送台南市立醫院救治無大礙。

台南市婦人右腳不小心卡在水溝內，經消防人員協助順利脫困。記者黃宣翰／翻攝
台南市婦人右腳不小心卡在水溝內，經消防人員協助順利脫困。記者黃宣翰／翻攝
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