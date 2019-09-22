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遊艇擱淺小琉球 8人平安脫困

2019-09-22 22:56聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

一艘遊艇昨天中午在屏東小琉球海域觸礁擱淺，海巡署緊急出動救援，8人平安脫困。 記...
一艘遊艇昨天中午在屏東小琉球海域觸礁擱淺，海巡署緊急出動救援，8人平安脫困。 記者翁禎霞／翻攝
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一艘遊艇昨天在屏東小琉球海域觸礁擱淺，海巡署緊急出動救援，八人平安脫困。記者翁禎...
一艘遊艇昨天在屏東小琉球海域觸礁擱淺，海巡署緊急出動救援，八人平安脫困。記者翁禎霞／翻攝
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一艘遊艇昨天中午不慎在小琉球美人洞與花瓶岩海域觸礁擱淺，遊艇船身傾斜並大量進水，船上有8人受困，還有一名乘客腿部受傷待援；海巡署第七巡防區指揮部獲報後，立即派人馳援現場，也申請空勤總隊直升機救援，所幸8人平安脫困，結束一場海上驚魂。

昨天中午11點30分左右，海巡署第七巡防區指揮部接獲118報案，指屏東縣琉球鄉美人洞與花瓶岩附近海域，有一艘遊艇觸礁擱淺，船上有船長、1名船員及6名遊客，有一人腿部受傷，且船身傾斜進水，情況危急。

海巡署第七巡防區指揮部立即透過其聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊小琉球地區線上勤務人員及第五海巡隊勤務PP-10052艇，火速馳赴通報現場，同時連繫空中勤務總隊直升機、屏東縣消防局第三大隊琉球分隊及海上救難協會等單位投入救援行列。

「當時情況真的很緊急，只見遊艇載浮載沉」，參與救難的人員說，在各單位通力合作救援下，直升機先把受傷的包姓遊客吊掛上機，緊急後送高雄小港醫院，其餘人員由第五岸巡隊岸際救援人員以接駁方式協助脫困。

據了解，6名遊客是搭乘遊艇前往小琉球海域從事水上活動，他們是上午9點40分左右從小琉球的大福漁港出發，上午11點左右發生觸礁擱淺，其中1人不慎受傷，所幸在海巡等單位全力救援下，全數平安脫困。

小琉球海巡署遊艇直升機

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