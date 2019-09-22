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菜販貨款放米袋遺失 好心婦拾獲物歸原主

2019-09-22 17:10中央社 台中22日電

台中白姓婦人前天賣完菜後，將新台幣8萬多元的貨款放在米袋，返家途中卻遺失，林姓婦人拾獲送到派出所，經警方連繫後物歸原主，讓白姓婦人忍不住給警員及拾得人一個大擁抱。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所今天表示，警員張唯琳昨天上午7時多執行勤務時，接獲林姓婦人報案指出在東區三賢公園附近撿到一個米袋，裡面有大量現金，趕緊送到派出所。

員警依規定受理後，經清點有8萬多元，立即調閱警用拾得物系統，查看有無相符遺失人紀錄，發現白姓婦人20日報案，在公園附近遺失大量現金，經聯繫白姓婦人詢問，確認拾獲的就是婦人掉落的金錢。

白姓婦人立即趕到派出所後，發現米袋內的現金未短少，她激動抱住員警與拾得現金的林姓婦人，感謝拾得人的拾金不昧與警方的熱心幫助，並忍不住給警員及拾得人一個大擁抱。

拾獲的林姓婦人表示，平時旅居國外，剛回台與友人到三賢公園運動，發現路旁有一個米袋，打開發現大量現金，認為遺失人一定很著急，便立即送到派出所。

白姓婦人說，當天將賣完菜的8萬多元貨款放在米袋，隨後把米袋放在機車腳踏板上返家，到家才發現米袋遺失，趕忙到警局報案，當時接到警方通知，讓她激動的在電話中哭了出來，能夠找回來真的很感謝。

東區台中市

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