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貢寮龍洞平台登山 男子突昏倒喪命

2019-09-22 16:23聯合報 記者吳淑君╱即時報導

從彰化來新北市貢寮龍洞平台登山的黃先生，突然身體不適，海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所接獲民眾報案，立即前往救援，海巡人員抵達現場立即實施CPR，並於消防人員抵達後合力搶救，後續由救護車送往貢寮衛生所，但已回天乏術。

海巡署北部分署第二岸巡隊指出，今天早上11時許，海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所接獲民眾報案，於新北市貢寮龍洞平台有一名民眾因登山突然身體不適，立即前往救援。

據陪同爬山友人表示，該名男子突然身體不適，當場昏倒且意識不清，海巡人員抵達現場立即實施CPR，並於消防人員抵達後合力搶救，後續由救護車送往貢寮衛生所，可惜沒能救回來。

黃姓男子上午到新北市貢寮龍洞平台登山，突然身體不適，當場昏倒意識不清，海巡人員抵...
黃姓男子上午到新北市貢寮龍洞平台登山，突然身體不適，當場昏倒意識不清，海巡人員抵達現場立即實施CPR。圖／第二岸巡隊提供
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海巡署貢寮

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