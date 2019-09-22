貢寮龍洞平台登山 男子突昏倒喪命

2019-09-22 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



從彰化來新北市貢寮龍洞平台登山的黃先生，突然身體不適，海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所接獲民眾報案，立即前往救援，海巡人員抵達現場立即實施CPR，並於消防人員抵達後合力搶救，後續由救護車送往貢寮衛生所，但已回天乏術。

海巡署北部分署第二岸巡隊指出，今天早上11時許，海巡署北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所接獲民眾報案，於新北市貢寮龍洞平台有一名民眾因登山突然身體不適，立即前往救援。