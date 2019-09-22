遊艇觸礁擱淺小琉球海域 海巡緊急救援8人脫困

2019-09-22 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



一艘載有8人的遊艇今天中午不慎在小琉球美人洞與花瓶岩海域觸礁擱淺，遊艇船身傾斜並大量進水，其中還有一名乘客腿部受傷待救援；海巡署第七巡防區指揮部獲報後，立即指揮調派所屬第五岸巡隊、第五海巡隊及申請空勤總隊直升機等單位馳赴現場，最終順利將受傷人員及乘客分別以直升機吊掛及岸際接駁方式救援脫困，成功結束一場救援驚魂。

今天中午11時30分左右，海巡署第七巡防區指揮部接獲118報案，指屏東縣琉球鄉美人洞與花瓶岩附近海域，有一艘遊艇觸礁擱淺，船上有人員腿部受傷大量出血，且船身傾斜進水，連同船長（員）、乘客在內共有8人受困，情況十分危急。

海巡署第七巡防區指揮部立即透過其聯合勤務指揮機制，派遣第五岸巡隊小琉球地區線上勤務人員及第五海巡隊勤務PP-10052艇，火速馳赴通報現場，並同時聯繫空中勤務總隊直升機、屏東縣消防局第三大隊琉球分隊及海上救難協會等單位投入救援行列。

「當時情況真的很緊急，只見遊艇載浮載沈」，參與救難的人員說，所幸最後在多方單位通力合作救援下，直升機先把受傷的包姓遊客吊掛上機，再緊急後送高雄小港醫院，其餘人員則由第五岸巡隊岸際救援人員以接駁方式協助脫困。

據了解，6名遊客今天是參加小琉球業者的遊艇之旅，船上除了船長外，另有一名船員，總計8人，所幸全部平安脫困。