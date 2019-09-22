影／17歲農務好幫手遇上車禍死劫 全村里深感痛惜不捨

2019-09-22 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣元長鄉五塊村17歲蔡姓少年，是個熱愛農村生活的孩子，總是村里農民的好幫手，不幸的是，他昨晚與同村落的55歲蔡姓男子遇上死亡車禍，消息傳回庄內，都讓大家都深感痛惜不捨。

雲林縣消防局昨天獲報，指稱縣道145線與雲172線鄉道路口發生重大車禍，55歲蔡男駕駛小貨車載著同樣姓蔡的少年，與一輛飼料車相撞，蔡男與少年受困車中，最後被救出送醫雙雙不治。

村里居民說，蔡姓少年父親早逝，與阿嬤、哥哥同住，母親是外配離異後就不知去向，家境不富裕由阿嬤務農、哥哥工作養家，不過蔡姓少年生性樂觀、開朗，對務農充滿興趣，就讀農業相關科系。

里民們表示，蔡姓少年活潑熱心，全村1千多人幾乎都認識少年，常常哪裡有人需要幫忙，蔡就會義不容辭協助，也因蔡讀農業科系，經常會到田間關心大家收成、秧苗或田間管理狀況，是個懂事又熱心的孩子，得知蔡遇上死劫，大家都相當捨不得。

根據了解，55歲蔡姓小貨車駕駛行經縣道145線，由南往北行駛，欲在該路口左轉回元長住家時，撞上由北往南行駛、在南下車道載滿飼料的大貨車，因撞擊力道猛烈，小貨車翻覆被擠壓到路邊標誌，場面怵目驚心。

26歲黃姓飼料貨車駕駛供稱，他載著飼料要到北港鎮下貨，當時號誌是綠燈，他是直行前進，看到蔡要左轉時，他已經來不及踩煞車；警方事後對黃、蔡駕駛進行酒測都無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清。