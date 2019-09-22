9旬退休海軍上校疑失智迷途 熱心警助返家

2019-09-22 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



90多歲的方姓退役海軍上校，日前呆坐在北市承德路4段巷弄內，警方獲報趕往現場發現方翁疑似患有失智症，透過人臉辨識系統查詢身分，並通知住在士林天母地區的兒子接回。警方呼籲，家中若有失智長者，可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手環」，讓警方第一時間聯繫家屬。

本月12日下午2時許，士林分局後港派出所警員王冠詠、張紘綸獲報，承德路4段277巷內疑有迷途老人，立即火速前往現場，發現穿著白上衣、卡其短褲的方翁神情像是患有失智症，無法清楚說出年籍身分，只是不斷地說「我是海軍上校」，「最近才退休並沒有失智…」。

警方詢問附近居民，發現老翁並非周遭住戶，先行將人帶回派出所安置，並用人臉辨識系統及警政系統相互查詢、比對，找出方翁身分，立即通知住在天母的兒子接回照護。

方翁兒子稱，父親確實是海軍上校退休，但最近有失智傾向，原本上午要帶父親至台大醫院就診，但他趁家人不注意獨自外出，身上沒帶證件及手機，全家人焦急萬分，四處尋覓未果，幸好接獲警方聯繫，感謝警方熱心協助。