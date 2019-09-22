6旬翁過馬路突倒地昏迷 救護人員一個動作神救援

2019-09-22 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



進食小心別噎到！61歲梁姓男子昨天上午8點在新北市中和區中山路二段路口過馬路時突然昏倒，路過民眾見狀趕忙報請119，救護人員趕抵現場發現梁男倒地昏迷且口中有異物致呼吸困難，便用異物夾夾出大量麵條，而梁男也在異物清除後恢復正常呼吸，送往醫院後已無大礙。

新北市消防局表示，梁男昨天上午是先到中和區中山路二段的路口附近小吃攤吃麵，但他疑似是吃得太快，導致麵條來不及吞下便堵塞在呼吸道，導致梁男呼吸困難，在離開小吃攤過馬路時便昏倒在馬路中央斑馬線旁。

路過民眾見梁男突然昏倒，嚇得馬上撥打119報案，救護人員獲報趕抵現場，發現梁男昏迷倒地且對痛沒有反應，血氧飽和度也偏低，檢查發現梁男口中有異物且呼吸困難，使用喉頭鏡暢通梁男口咽，果然看到有大量麵條堵塞其呼吸道，在用異物夾夾出後，梁男恢復正常呼吸，意識也逐漸回復，送到醫院時梁男已完全恢復清醒，生命跡象也十分穩定。

新北市消防局第七大隊長洪萬見便呼籲，如果民眾遇到有人被異物梗塞呼吸道，對方仍可呼吸的話應立即撥打119報案，並向對方詢問是否噎到，再鼓勵對方用力咳嗽，但切記避免拍打患者背部，也不能給予水喝；如果被異物堵住的民眾已咳嗽困難、無法呼吸或呈現缺氧狀態，請民眾立即撥打119求救，並對其實施哈姆立克急救法。

＊哈姆立克急救法步驟：