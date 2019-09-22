家暴離家被「宣告死亡」 一別20多年兒子淚接母回
新竹縣一名年約6旬的婦人因見警躲匿、神色慌張，遭警方盤查，而婦人未攜帶任何身分證件，警方透過用行動電腦亦查無婦人自稱的姓名，因此依法將婦人帶返派出所查證身分，結果戶役政系統亦查無資料，婦人身分成謎，員警推測婦人恐因遭通緝而謊報姓名，將婦人帶至偵查隊捺印指紋，並比對其他電腦系統紀錄以確認身分，才終於核對出該名婦人真實身分，但發現婦人早已遭法院「宣告死亡」。
新竹縣竹北分局高鐵派出所警員黃政喆、警員劉昶麟9月16日下午5時許，巡邏經過竹北市隘口二街時，發現1名年約60歲婦人，查證後，得知婦人來自台東，共有4個兒女，因年輕時經常遭其丈夫拳腳相對，婦人終無法忍受長期家暴，於是等待孩子都長大成人後，不告而別， 沒想到婦人一別就是20多年，之前因牽掛兒女，在離開的期間曾經多次回台東尋親，但老家已人去樓空，婦人無奈自身處境，亦未尋求他人協助。
員警聽聞婦人坎坷身世後，經比對電腦資料庫，協助聯繫上婦人在台東的大兒子，大兒子在電話中聽聞警方通知，相當震驚，不敢相信母親竟尚在人世，並向警方說明，母親失蹤後，其父親曾向警察機關通報失蹤，因經過7年均未尋獲，不得已才向法院聲請死亡宣告，雖然高興母親尚在人世，長年來內心的牽掛終於可以放下，但卻對母親不告而別的行為，感到無法諒解。
經員警詢問大兒子是否願意接納母親回台東老家，大兒子情緒激動但無法立即答覆，經過員警向大兒子勸說，並解釋婦人當年無奈離家的原委，也協助轉達婦人思念之情，大兒子始連夜搭車趕至新竹，終於在高鐵派出所內與20多年未見的母親相見。警方向2人表示，與家人久別重逢，應當珍惜得來不易的緣分，把握時光享受天倫之樂，兩人也放下心結，在派出所內相擁而泣。
留言