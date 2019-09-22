影／女警逢甲夜市幫推故障車 高大成路過上傳臉書喊讚

2019-09-22 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第六警分局女警陳蕙萱15日晚間巡邏時，行經西屯區福星路、河南路口，恰巧遇到一名市民在道路中央神色慌張，才知市民父親的轎車因爆胎而無法行駛，因該輛轎車停在路中，女警擔心堵塞交通或是發生意外，因此協助男子將轎車推到路旁，當時法醫高大成也行經該處，將女警為民服務的過程，拍攝下來並上傳自己臉書，留言「人民保母為民服務，讚」，警方今也發布新聞稿表揚。

台中市第六警分局西屯所表示，女警陳蕙萱15日晚間10時許守望時，行經西屯區福星路與河南路，發現一位市民在道路中央察看自己的轎車，神色慌張，前往關心才知得知市民的父親駕駛轎車在福星路上爆胎，所以趕往處理，恰好該位市民的父親也上前向女警說明事情經過。

女警陳蕙萱見認為該路口人車眾多，擔心堵塞交通、發生意外，所以用警用機車在爆胎的車輛後方警戒，並護送該車輛慢速行駛至路邊，還幫忙推到較不影響交通的地方等待道路救援，過程也被法醫高大成拍攝下來，上傳臉書。