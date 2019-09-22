影／宜蘭火燒4棟宅5傷2死 機車惹禍？待鑑定

2019-09-22 06:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，現場有４棟相連、２到3樓的透天厝被延燒或波及，住戶暗夜逃命，消防人員搶救，但仍有５人輕重傷，分別受到灼傷及嗆傷，更有２人被發現時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

消防局救人滅火，搜索火場，雖未再發現還有其他人，但還有一名女性住戶連絡不上，是否外出？其他住戶表示，這名女住戶平時不住那裡，還好經救災人員經連繫確認不在場。

起火原因，消防局表示，獲報時，疑因一樓停放的機車起火延燒，不過，消防局發現，這幾戶的一樓分別停了５輛機車，已被燒到只剩骨架，因大火延燒迅速且猛烈，消防人員趕到現場時，包括屋子與機車都陷入火海中，從何處起火？還待調查鑑定。

消防局統計，受傷送醫有５人，包括27歲、65歲黃男與56歲池姓婦人、27歲黃女，均是吸入性嗆傷，意識清楚；55歲的王姓男子則重傷，吸入性嗆傷，全身肢體50%的2到3度燒燙傷，插管意識昏迷，送聖 母醫院後，再由醫院救護車後送台北三軍總醫院。

另外，沒有吸呼心跳的則是80歲陳姓婦人、53歲高姓婦人，經送醫後，陳婦在今晨4點6分急救無效，宣告死亡，高婦清晨4點38分急救無效，宣告死亡。

火勢在今天清晨5點28分熄滅。