親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳德榮：天氣回溫29度以上…花東恆春有雨 塔巴颱風襲日韓

馬英九拿郭台銘6,800萬？ 郭辦回應了

影／宜蘭火燒4棟宅5傷2死 機車惹禍？待鑑定

2019-09-22 06:35聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，現場有４棟相連、２到3樓的透天厝被延燒或波及，住戶暗夜逃命，消防人員搶救，但仍有５人輕重傷，分別受到灼傷及嗆傷，更有２人被發現時已無呼吸心跳，送醫後宣告不治。

消防局救人滅火，搜索火場，雖未再發現還有其他人，但還有一名女性住戶連絡不上，是否外出？其他住戶表示，這名女住戶平時不住那裡，還好經救災人員經連繫確認不在場。

起火原因，消防局表示，獲報時，疑因一樓停放的機車起火延燒，不過，消防局發現，這幾戶的一樓分別停了５輛機車，已被燒到只剩骨架，因大火延燒迅速且猛烈，消防人員趕到現場時，包括屋子與機車都陷入火海中，從何處起火？還待調查鑑定。

消防局統計，受傷送醫有５人，包括27歲、65歲黃男與56歲池姓婦人、27歲黃女，均是吸入性嗆傷，意識清楚；55歲的王姓男子則重傷，吸入性嗆傷，全身肢體50%的2到3度燒燙傷，插管意識昏迷，送聖 母醫院後，再由醫院救護車後送台北三軍總醫院。

另外，沒有吸呼心跳的則是80歲陳姓婦人、53歲高姓婦人，經送醫後，陳婦在今晨4點6分急救無效，宣告死亡，高婦清晨4點38分急救無效，宣告死亡。

火勢在今天清晨5點28分熄滅。

這場重大傷亡火災，消防局出動羅東、冬山、廣興、馬賽、五結、宜蘭分隊車，包括消防車、救護車及消防人員等許多人車搶救。

宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，有５人輕重傷，分別受到灼傷及嗆傷，更有２人被發現時，...
宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，有５人輕重傷，分別受到灼傷及嗆傷，更有２人被發現時，已無呼吸心跳，被緊急送醫。記者羅建旺／翻攝
分享
宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，現場有４棟相連、２到3樓的透天厝被延燒或波及。記者羅...
宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，現場有４棟相連、２到3樓的透天厝被延燒或波及。記者羅建旺／翻攝
分享
宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，樓下機車被燒得只剩骨架，火災原因鑑定中。記者羅建旺／...
宜蘭縣冬山鄉日新路今晨大火，樓下機車被燒得只剩骨架，火災原因鑑定中。記者羅建旺／翻攝
分享

大火救護車羅東

相關新聞

貨車衝豆漿店 路過阿兵哥截肢

2019-09-22 00:23

消防宣導開箱文 「不要以為我們是詐騙集團哦！」

2019-09-21 23:23

影／宜蘭冬山民宅大火 2人無生命跡象 5人輕重傷

2019-09-22 04:39

宜蘭冬山機車起火延燒2戶 6人輕重傷送醫還有1人受困

2019-09-22 04:17

男象鼻岩釣魚被大海浪沖倒 頭部撞傷被救送醫

2019-09-21 22:16

北市中山警方緝毒打詐 配合政院反毒宣導月

2019-09-21 21:55

港女來台驚魂記！ 搭機前遺失護照獲台警尋回

2019-09-21 20:38

員林市小貨車衝進豆漿店4人重傷 2秒鐘說出車禍真相

2019-09-21 17:40

影／夫妻感情不睦 莽夫3友人持鋁棒毆打妻外甥

2019-09-21 17:22

小一男童穿越蘇花公路遭撞 一度救回晚間宣告不治

2019-09-21 17:03

基隆八斗子北都冷凍廠火警 頂樓冒煙消防人員灌救

2019-09-21 16:15

影／涉犯11件竊案 男子再度落網遭羈押

2019-09-21 16:02

台灣最狂開箱文在這！網友看了喊「阿彌陀佛」

2019-09-21 15:30

身障人士李陽揮毫賣藝 原來背後有洋蔥

2019-09-21 14:54

小貨車衝上人行道及早餐店 受傷最嚴重截肢保住性命

2019-09-21 14:27

高雄騎士台南大內區馬斗欄登山步道失蹤 今尋獲大體

2019-09-21 14:19

影／兩車搶快機車噴飛！排潮鞋人龍保齡球式倒 7人受傷

2019-09-21 14:05

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

2019-09-21 13:08

找女兒？80歲老婦跟進社區迷途 暖警協尋成功

2019-09-21 13:03

貨車側翻快速道路 疑天雨路面溼滑打滑翻車

2019-09-21 12:36

男子大稻埕船上聯誼 不慎落水12小時仍未尋獲

2019-09-21 11:51

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45

疑久病厭世 食道癌女病患疑在醫院引火身亡

2019-09-21 11:41

小貨車擦撞休旅車失控衝進豆漿店 10人驚嚇受傷

2019-09-21 10:57

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42

宜蘭內埤港區發現浮屍 僅著短褲

2019-09-21 10:33

泰男逾期停留509天 躲小吃店熬夜吸毒改長槍

2019-09-21 10:18

北市男騎士撞工程車 頭變形腿骨折當場不治

2019-09-21 10:04

台南汽車旅館火警 搶救1男送醫

2019-09-21 09:43

誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49

最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」

2019-09-20 12:54
看更多

熱門文章

高雄直播之亂 警方逮捕直播主連千毅

2019-09-21 15:17

小一男童穿越蘇花公路遭撞 一度救回晚間宣告不治

2019-09-21 17:03

超商找零裝夾鏈袋好貼心？一問才知兒子這麼海派

2019-09-21 14:23

台灣最狂開箱文在這！網友看了喊「阿彌陀佛」

2019-09-21 15:30

黑絲襪吸睛！最美開箱文大車拚 網友：超羨慕攝影師

2019-09-21 19:30

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

2019-09-21 13:08

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42

引發街頭大亂鬥、累癱警察的直播主 通常都有這背景…

2019-09-21 08:00

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

小貨車擦撞休旅車失控衝進豆漿店 10人驚嚇受傷

2019-09-21 10:57

高雄直播之亂連千毅落網 警趁他準備開車時抓人

2019-09-21 15:32

員林市小貨車衝進豆漿店4人重傷 2秒鐘說出車禍真相

2019-09-21 17:40

親手作餅乾請同事…打掃看到「整包原封不動」在垃圾桶 她淚崩

2019-09-21 09:28

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30

影／警方把網紅連千毅「包起來」 逮捕畫面曝光

2019-09-21 20:38

高雄直播主衝突 警方逮捕連千毅帶回偵辦

2019-09-21 15:07

交通亂到想跟彰化女友分手 惹毛彰化人：慢走不送

2019-09-21 21:57

網紅連千毅被捕 死對頭今晚也落網

2019-09-21 22:25

2男深夜突襲連千毅總部「丟漢堡」 維安員警也被波及

2019-09-21 08:53

疑久病厭世 食道癌女病患疑在醫院引火身亡

2019-09-21 11:41

【即時短評】高雄直播之亂變政治鬥爭 受傷最重是警察

2019-09-21 22:17

不爽連千毅直播很討厭恐嚇要對他開槍 警逮一嫌

2019-09-21 20:41

高雄直播之亂 投案者稱獨自開槍疑與事實不符

2019-09-21 13:23

高雄騎士台南大內區馬斗欄登山步道失蹤 今尋獲大體

2019-09-21 14:19

連千毅直播風波後續！涉槍擊案6嫌聲押禁見獲准

2019-09-21 12:42

獨／癡漢工程師藏車底拍裙底 機靈女學生反蒐證

2019-09-21 23:48

直播主連千毅被逮後 前鎮槍擊案第7嫌遭聲押禁見

2019-09-21 16:29

影／夫妻感情不睦 莽夫3友人持鋁棒毆打妻外甥

2019-09-21 17:22

男老師搞上人妻逼墮胎 法官判賠30萬元

2019-09-21 20:38

迷姦水摻汽水毒暈傳播女 她一夜遭2男硬上醒來全裸尖叫

2019-09-21 12:18

台南汽車旅館火警 搶救1男送醫

2019-09-21 09:43

小貨車衝上人行道及早餐店 受傷最嚴重截肢保住性命

2019-09-21 14:27

高雄直播主街頭衝突 涉案8人7聲押

2019-09-21 08:55

烏龍詐團給錯銀行帳戶 8年級美眉不能匯款仍被騙

2019-09-21 16:51

色大叔花錢和女童嘿咻 還要她問朋友：有錢想試嗎？

2019-09-21 13:55

壯漢搭訕失戀學妹還硬上 辯以為不要就是「想要」

2019-09-21 19:38

身障人士李陽揮毫賣藝 原來背後有洋蔥

2019-09-21 14:54

美食外送車禍頻 警方：趕單看手機未看路撞車最多

2019-09-21 10:52

影／宜蘭冬山民宅大火 2人無生命跡象 5人輕重傷

2019-09-22 04:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top