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獨／癡漢工程師藏車底拍裙底 機靈女學生反蒐證

2019-09-21 23:48聯合報 記者王駿杰╱即時報導

30歲張姓男竹科工程師為偷窺無所不用其極，接連2天從凌晨埋伏至天亮，隨後仰躺躲在路旁汽車底盤下，伸出手機試圖向上偷拍一名女學生的裙下風光，沒想到該名女學生很機靈，用手機錄影反蒐證，錄到張偷拍的糗樣，最後在老師陪同下報警提告，張在員警斥責下尷尬被逮。

經查，新竹一名高中職女學生月初穿著百褶裙制服上學，行經一處停放整排汽車的路段，隱約感覺有人躲在其中一輛汽車底盤下伸出手機，她起初沒想太多，直到和同學討論，才發現自己恐遭偷拍，直覺噁心，決定和同學一起查明真相，揭發變態。

女學生說，隔日她特別找了2名同學陪同，大家都穿著裙子走到該路段，女學生先將手機開啟錄影功能，假裝邊玩手機邊聊天，暗中將鏡頭對準每一輛經過的汽車底盤，果然拍到其中一輛汽車底盤下竟有一支手機「探頭」，立刻通知學校老師並向警方報案。

扯的是，警方獲報趕抵，張男還持續躲在車底下不敢現身，當場遭警逮捕，張從車底爬出時一臉尷尬，完全不敢直視女學生。張沒有前科，他告訴警方，自己是工程師，每天都工作到凌晨2、3點才下班，因為工作壓力太大，一時想不開，才會跑到該所高中職校園旁馬路埋伏到天亮，隨後躲到汽車底盤下，打算偷拍上學女學生的裙下風光。警方聽完張的供詞，當場訓斥「你吃飽太閒！」

警方查驗張的手機，發現裡面約有7、8部偷拍影片，但只有2部成功拍到裙底風光，這2部影片的被害人就是該名報案女學生。

張男向警方解釋，他不認識被偷拍的女學生，和對方也沒有糾紛或恩怨，一切都是臨時起意且隨機拍攝，拍到的裙下風光只會供自己觀賞，不打算上傳網路，希望女學生能給他機會改過自新。但女學生對張男的行為無法容忍，堅持提告，全案訊後警方依妨害秘密罪嫌將張法辦。

張男為偷窺無所不用其極，仰躺躲在路旁汽車底盤下，伸出手機試圖向上偷拍一名女學生的...
張男為偷窺無所不用其極，仰躺躲在路旁汽車底盤下，伸出手機試圖向上偷拍一名女學生的裙下風光，卻遭對方反蒐證。記者王駿杰／翻攝
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