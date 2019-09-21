消防宣導開箱文 「不要以為我們是詐騙集團哦！」

2019-09-21 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



全球掀起真人開箱熱潮，消防隊員除打火、救災外，還有預防宣導，高市消防局新興分隊也跟風開箱，在粉絲團PO出「消防宣導開箱文」，宣導正確消防觀念，希望民眾遇到危急時能派上用場，開箱文還不忘提醒民眾，遇到婦宣與消防員在居家訪視時，「不要以為我們是詐騙集團哦！」

高市消防局新興分隊在臉書粉絲團「消防英雄聯盟」PO出「消防宣導開箱文」。新興分隊一年平均有140 場以上宣導，宣導主題多元，包括住警器、防震、防溺、滅火器及室內消防栓、高雄市火災預防自治條例（禁止施放天燈、容留人數看板、住警器安裝規定等）、CPR+AED、珍惜救護資源、防颱整備宣導、爆炸煙火施放規定、防範一氧化碳中毒、火場逃生、煙霧體驗、身上著火自救、液化石油氣注意要點、家庭逃生計畫等。

宣導開箱文，將各式主題宣導海報擺出，還有宣導時所需的各式道具、宣導品，女消防員也拿大聲公，寫著「我們不是詐騙集團」，因為遇到居家訪視時，有時會被民眾誤以為是詐騙集團。