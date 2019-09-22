貨車衝豆漿店 路過阿兵哥截肢

2019-09-22 00:23 聯合報 記者何烱榮／彰化縣報導



員林市莒光路與靜修路口，昨天發生休旅車與小貨車撞車禍，小貨車失控衝進豆漿店。 記者何烱榮／攝影 分享 facebook

彰化縣員林市台一線員基醫院前路口，昨天發生休旅車與小貨車擦撞車禍，小貨車失控衝進三角窗的豆漿店，造成十人輕重傷，其中廿二歲的張姓役男返家路過，沒想到遇到飛來橫禍，左小腿嚴重受傷截肢。

另外，王姓、葉姓傷患的腦部都遭受撞擊，顱內嚴重出血，昏迷指數分別四跟三，送往秀傳醫院加護病房急救。

據了解，張男與另名受傷的陳男都住員林市，兩人今年八月底入伍服役，目前在南部第八軍團接受新兵訓，張男、陳男昨天一起搭乘軍中返鄉專車回到員林市，兩人路過莒光路時，沒想到遭遇飛來橫禍。

彰基醫院指出，張男雙腳骨折，左小腿嚴重受傷，經家屬同意，醫師已完成左腿下肢截肢手術，保住生命，兩人目前都住院治療。

警方調查，昨天上午王姓男子駕駛休旅車，沿著員林市莒光路北行，來到員基附近左轉，車速緩慢地準備進入靜修路時，由葉姓男子駕駛的小貨車沿莒光路南行，兩車在路口擦撞。

小貨車左前方撞到休旅車後失控，衝進路口三角窗的一家豆漿店，像保齡球般撞飛十輛機車，路過行人、高中生及店內正在吃早餐的顧客都受到驚嚇，共十人輕重傷，消防局出動八輛救護車將傷患送醫。

由於這處路口號是四時向燈號誌，有左轉專用燈，有關肇事原因和刑責，需進一步鑑識釐清。