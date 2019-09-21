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男象鼻岩釣魚被大海浪沖倒 頭部撞傷被救送醫

2019-09-21 22:16聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市消防局今晚獲報，一名男性釣客在瑞芳象鼻岩釣魚時，被大海浪沖擊摔倒，頭部撞擊岩石，眼請等受傷，消防人員救起後送醫救治。

新北市消防局晩間8點多獲報，一名50多歲男子，在瑞芳區象鼻岩釣魚時不慎被海浪沖倒，頭部撞擊岩石受傷，8點35分瑞芳分隊搜救人員接觸患者，患者意識清楚，眼睛受傷看不清楚，搬運上岸後，目前已經送往基隆長庚醫院救治。

男子在象鼻岩釣魚被大海浪沖倒，頭部撞傷被救送醫。記者游明煌／翻攝
男子在象鼻岩釣魚被大海浪沖倒，頭部撞傷被救送醫。記者游明煌／翻攝
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男子在象鼻岩釣魚被大海浪沖倒，頭部撞傷被救送醫。記者游明煌／翻攝
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瑞芳患者

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