黑絲襪吸睛！最美開箱文大車拚 網友：超羨慕攝影師

2019-09-21 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



全球掀起「真人開箱」挑戰，不少行業也跟風拚場，有殯葬業PO出「禮儀師開箱文」，列入金童玉女、棺材、蓮花、骨灰罐、罐頭塔、靈位牌，被喻為「最狂開箱文」，但看了令人毛毛的。

汽車業務開箱文則大拚美腿，令人看了賞心悅目。雖然列出三角錐、帽子、修理器具、安全帽、三年保固、滑板車、拳擊手套等無厘頭配件，但網友的目光都聚焦在絲襪美腿。