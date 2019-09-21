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黑絲襪吸睛！最美開箱文大車拚 網友：超羨慕攝影師

2019-09-21 19:30聯合報 記者林政忠╱即時報導

全球掀起「真人開箱」挑戰，不少行業也跟風拚場，有殯葬業PO出「禮儀師開箱文」，列入金童玉女、棺材、蓮花、骨灰罐、罐頭塔、靈位牌，被喻為「最狂開箱文」，但看了令人毛毛的。

汽車業務開箱文則大拚美腿，令人看了賞心悅目。雖然列出三角錐、帽子、修理器具、安全帽、三年保固、滑板車、拳擊手套等無厘頭配件，但網友的目光都聚焦在絲襪美腿。

開箱文引起廣大討論，有網友連言，「我只覺得攝影師真幸福」、「業務壓力很大」、「買不起整組，有單賣的嗎？」、「簽單了」。

汽車業務開箱文大拚美腿。圖/取自KIA Taiwan 台灣森那美起亞
汽車業務開箱文大拚美腿。圖/取自KIA Taiwan 台灣森那美起亞
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汽車業務開箱文大拚美腿。圖/取自Skoda榮陞汽車
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汽車業務開箱文大拚美腿。圖/取自KIA Taiwan 台灣森那美起亞
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汽車業務開箱文大拚美腿。圖/取自Skoda榮陞汽車
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棺材禮儀師

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