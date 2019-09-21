小一男童穿越蘇花公路遭撞 一度救回下午宣告不治

2019-09-21 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮就讀小一的何姓男童，今天上午在蘇花公路疑似穿越馬路時，遭一輛北上的大型重機撞上，男童當場失去呼吸心跳，送醫後一度救回，但因傷重，下午3點10分宣告不治。

事故地點在蘇花公路162.3公里，即花蓮縣秀林鄉和中路段。何姓男童疑似穿越馬路時，在北上外側車道遭王姓男子駕駛的大型重機撞擊，當場倒地失去生命跡象，經送國軍花蓮總醫院急救，一度恢復心跳，後來轉送花蓮慈濟醫院，下午宣告不治。

這是該路段半年內第二起死亡車禍，今年4月，在相距僅200公尺的162.5公里處，一輛小貨車在北上車道左轉時，擦撞南下大型重機，重機撞擊小貨車右側油箱，小貨車起火，林姓重機駕駛摔入小貨車後車斗被燒死。

當地和平村長周鴻源表示，這個路段是雙向4線道，道路平筆寬廣，來往的車輛速度都很快；因當地只有一處紅綠燈，距部分民宅有一段距離，過馬路非常不方便，他計畫下周請民意代表協助，向相關單位增呼籲設紅綠燈、斑馬線及測速照相設備。