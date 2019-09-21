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基隆八斗子北都冷凍廠火警 頂樓冒煙消防人員灌救

2019-09-21 16:15聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市八斗子北寧路北都冷凍廠今天下午頂樓突冒煙起火，消防局獲報出動多輛消防車前往灌救，經搜索後並無人員受困或受傷，經查是發電機冒煙，起火原因已消防局已採證調查。

今天下午1點多，八斗子有一間冷凍廠傳出火警，位在頂樓的位置冒煙，消防局調派多輛消防車趕至，由於起火地點位在高處，射水不易，但經灌救後已經把火勢控制，搜索後並沒有人員受困，火勢撲滅後消防人員進行採證，釐清起火原因。

基隆八斗子北都冷凍廠火警，頂樓冒煙消防人員灌救。記者游明煌／攝影
基隆八斗子北都冷凍廠火警，頂樓冒煙消防人員灌救。記者游明煌／攝影
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