身障人士李陽來台揮毫賣藝 原來背後有洋蔥

2019-09-21 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



身障人士李陽行動雖不便，但寫得一手好字，不但是興趣也是自己的副業，利用簽證期間來台灣賺錢，揮毫時一氣呵成，短短幾分鐘就完成一幅作品，雖然辛苦，但他仍用自己的力量養家活口。

今年28歲的李陽，是大陸山東人，小時候因為貪玩碰了變電箱，受傷的地方必須截肢，只剩下右手跟左腳，平時行動必須拄著拐杖移動，在家鄉，他與老婆生了一個8歲的兒子跟3歲的女兒，但老婆是小兒麻痺，父親因為腦中風住院，母親必須時時在旁照顧，李陽也成為家中經濟支柱。

在大陸，李陽是殘障自行車選手，也有得過獎項，李陽表示，比賽獎金也不多，沒有訓練跟比賽的時候，他就出來賺錢，在異國他鄉也比較辛苦，但為了養小孩也沒辦法，平時一天最多30張字，但每天狀況不一定，有的時候寫字的張數也不多。

李陽表示，書法是10多年前開始學，也成為自己的興趣跟副業，他是用觀光簽證3個月的時間，來台灣、香港等華人較多的地方寫字，都住在比較便宜的旅館，通常在每天中午12點左右，會在各捷運站出口附近，找塊空地待著寫字。

李陽在揮毫的過程中，往往讓經過的路人停下來，專心看著李陽寫毛筆字，或是拿出手機拍下畫面，也有路過的民眾不買字，選擇在盒子留下百元鈔票就離去，由於近日在社群網站轉傳李陽寫字的訊息，也有路人找他合照留念。

李陽說，自己的筆法是楷書，通常會寫一個代表字，最常寫樂、善、福、靜，旁邊加上一句話，例如知足常樂、福壽康泰、上善若水、靜能生慧。最後再簽名蓋章，一個字200元，也是他的收入來源。

對於一個人來到他鄉賺錢，李陽說雖然寂寞，但還是要努力，來到台灣也發現台灣人都很好，待人都很客氣。