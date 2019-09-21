小貨車衝上人行道及早餐店 受傷最嚴重截肢保住性命

2019-09-21 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林市莒光路與靜修路口今天上午發生小貨車和休旅車擦撞車禍，造成3人重傷、7人輕傷事件，受傷最嚴重的是22歲張姓男子，由員基轉送彰基急救，經家屬同意，醫師緊急完成截肢手術，可保住一命。另有國立員林高中學生上學路過時也遭遇飛來橫禍，幸好只是手腳擦傷。

周志中說，張姓男子的左膝蓋下，小腿傷勢嚴重，小腿外皮肉雖連，但內骨頭粉碎，醫師經過家屬同意，已緊急搶救進入手術房截肢。因強力撞擊所衍生的延遲性傷害，截肢後可保住生命，但還是不可大意，傷口感染及後續仍然密切觀察。

衛福部彰化醫院說，員林市車禍事件有3名傷患送到彰化醫院，分别是16歲蔡女、45歲蕭女、46歲陳男，3人都是肢體多處擦傷，無生命危險。

警方初步調查，今天上午9時7分，員林市台一線（莒光路）的靜修路口紅綠燈號誌轉為紅燈，台一線上南北向車子都停車，有1輛北行的日系休旅車依左轉燈準備左轉進入靜修路，開到十字路口時，莒光路對向南行的1輛小貨車仍高速急駛而來。