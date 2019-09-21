親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小貨車衝上人行道及早餐店 受傷最嚴重截肢保住性命

2019-09-21 14:27聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員林市莒光路與靜修路口今天上午發生小貨車和休旅車擦撞車禍，造成3人重傷、7人輕傷事件，受傷最嚴重的是22歲張姓男子，由員基轉送彰基急救，經家屬同意，醫師緊急完成截肢手術，可保住一命。另有國立員林高中學生上學路過時也遭遇飛來橫禍，幸好只是手腳擦傷。

周志中說，張姓男子的左膝蓋下，小腿傷勢嚴重，小腿外皮肉雖連，但內骨頭粉碎，醫師經過家屬同意，已緊急搶救進入手術房截肢。因強力撞擊所衍生的延遲性傷害，截肢後可保住生命，但還是不可大意，傷口感染及後續仍然密切觀察。

衛福部彰化醫院說，員林市車禍事件有3名傷患送到彰化醫院，分别是16歲蔡女、45歲蕭女、46歲陳男，3人都是肢體多處擦傷，無生命危險。

警方初步調查，今天上午9時7分，員林市台一線（莒光路）的靜修路口紅綠燈號誌轉為紅燈，台一線上南北向車子都停車，有1輛北行的日系休旅車依左轉燈準備左轉進入靜修路，開到十字路口時，莒光路對向南行的1輛小貨車仍高速急駛而來。

兩車在路口中間擦撞後，小貨車往右衝向三角窗的豆漿店，直直衝進紅磚人行道及豆漿店右後方，造成行人和在豆漿店顧客一片驚叫受傷，現在亂成一團。消防局第二大隊長徐溫聰說，派遣8輛救護車及消防人員趕到現場，將3名重傷、7名輕傷的傷患分別送往員榮、員生、員基及彰院急救。

員林市莒光路與靜修路口發生車禍，小貨車衝進三角窗的豆漿店，受傷的民眾等待救援情形...
員林市莒光路與靜修路口發生車禍，小貨車衝進三角窗的豆漿店，受傷的民眾等待救援情形。照片／消防局提供
分享
員林市莒光路與靜修路口發生車禍，小貨車衝進三角窗的豆漿店，消防人員在現場急救受傷...
員林市莒光路與靜修路口發生車禍，小貨車衝進三角窗的豆漿店，消防人員在現場急救受傷的民眾後送醫。照片／消防局提供
分享
今天早上9點多，這輛北行休旅車開到員林市莒光路員基附近路口，左轉進入靜修路時，與...
今天早上9點多，這輛北行休旅車開到員林市莒光路員基附近路口，左轉進入靜修路時，與南行小貨車擦撞。記者何烱榮／攝影
分享
員林市莒光路與靜修路口，今天早上9點多發生休旅車與小貨車撞車禍，小貨車失控衝進豆...
員林市莒光路與靜修路口，今天早上9點多發生休旅車與小貨車撞車禍，小貨車失控衝進豆漿店。記者何烱榮／攝影
分享
員林市莒光路與靜修路口，今天早上9點多發生休旅車與小貨車擦撞車禍，小貨車失控衝進...
員林市莒光路與靜修路口，今天早上9點多發生休旅車與小貨車擦撞車禍，小貨車失控衝進豆漿店。記者何烱榮／攝影
分享

手術車禍休旅車

相關新聞

身障人士李陽來台揮毫賣藝 原來背後有洋蔥

2019-09-21 14:54

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

2019-09-21 13:08

高雄騎士台南大內區馬斗欄登山步道失蹤 今尋獲大體

2019-09-21 14:19

影／兩車搶快機車噴飛！排潮鞋人龍保齡球式倒 7人受傷

2019-09-21 14:05

找女兒？80歲老婦跟進社區迷途 暖警協尋成功

2019-09-21 13:03

貨車側翻快速道路 疑天雨路面溼滑打滑翻車

2019-09-21 12:36

男子大稻埕船上聯誼 不慎落水12小時仍未尋獲

2019-09-21 11:51

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45

疑久病厭世 食道癌女病患疑在醫院引火身亡

2019-09-21 11:41

小貨車擦撞休旅車失控衝進豆漿店 10人驚嚇受傷

2019-09-21 10:57

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42

宜蘭內埤港區發現浮屍 僅著短褲

2019-09-21 10:33

泰男逾期停留509天 躲小吃店熬夜吸毒改長槍

2019-09-21 10:18

北市男騎士撞工程車 頭變形腿骨折當場不治

2019-09-21 10:04

台南汽車旅館火警 搶救1男送醫

2019-09-21 09:43

誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49

男子大稻埕參加遊艇趴落水 至今仍下落不明

2019-09-21 00:06

店家帆布6度挨刀 警循特徵追凶

2019-09-20 23:00

中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

2019-09-20 20:30

本土劇+績效梗 海巡廉政片「惡魔的白吐司」勸世登場

2019-09-20 19:57

東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等

2019-09-20 17:15

頭部十多處刀傷死亡疑自戕？檢體出爐才能確認

2019-09-20 17:10

影／誰在宜蘭大溪港漏黑油？海巡清汙追查

2019-09-20 17:02

影／救命就靠這一條 台南消防局：3年內汰換繩索裝備

2019-09-20 17:02

台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19

影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚

2019-09-20 15:31

女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回

2019-09-20 15:24

北市男「超會吸」 強力磁鐵吸娃娃機內藍牙耳機被送辦

2019-09-20 14:20

中市警六分局針對百貨公司週年慶 執行交通疏導

2019-09-20 13:57

冬山之眼！ 羅東警分局冬山分駐所落成期許成治安明燈

2019-09-20 13:53

影／嘉縣水上鄉中庒4戶鐵皮店面失火撲救中

2019-09-20 13:42

毒嫌的尿液由混濁變清水 還向友人炫耀掉包被判刑

2019-09-20 13:23

最強真人開箱文！台南警局鑑識組有「亮點」

2019-09-20 12:54

2年來第3次 興達港籍漁船台南近海拖網被抓

2019-09-20 12:50

U值媒／當外籍看護成台灣人孝道最後防線

2019-09-20 12:38

竹北市安溪寮橋附近遭偷倒垃圾 警方查監視器逮3人

2019-09-20 11:55

影／當警察笨蛋！男侵占百萬公款卻謊報錢被偷

2019-09-20 11:09

影／一日連逮3人 中壢警破獲詐騙集團車手及幹部　

2019-09-20 10:07

捐血送衛生紙、洗衣精 台南麻豆警鼓勵周日踴躍響應

2019-09-20 10:05
看更多

熱門文章

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

引發街頭大亂鬥、累癱警察的直播主 通常都有這背景…

2019-09-21 08:00

5歲童蘇花公路遭重機撞上 當場失去生命跡象

2019-09-21 11:45

「柴油加600」工讀生誤加95汽油 休旅車駕駛24萬飛了

2019-09-21 10:42

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

2019-09-21 13:08

小貨車擦撞休旅車失控衝進豆漿店 10人驚嚇受傷

2019-09-21 10:57

獨／都能當媽了 火山孝子兩個月花在她身上150多萬元

2019-09-21 09:29

親手作餅乾請同事…打掃看到「整包原封不動」在垃圾桶 她淚崩

2019-09-21 09:28

臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」

2019-09-20 17:54

選舉無效之訴今開庭 丁守中：邊投票邊開票嚴重違法

2019-09-20 15:27

檢警直搗倉庫搜獲名牌精品 連千毅火速直播否認仿冒

2019-09-20 17:19

2男深夜突襲連千毅總部「丟漢堡」 維安員警也被波及

2019-09-21 08:53

欠賭債 台大新竹分院女雇員坑病患自費316萬多元

2019-09-21 10:30

連千毅直播辛辣常被嗆 道上風評兩極

2019-09-20 15:21

石木欽反擊批許宗力「失職」 司法院晚間回應了！

2019-09-20 20:11

台南樹谷生活科學館起火 滾滾濃煙虛驚一場

2019-09-20 16:19

中市五權一街兩棟民宅火警 起火原因待查

2019-09-20 20:30

挺韓陳清茂被查直播主 氣問中央：難道是白色恐怖？

2019-09-20 20:25

男大生慾火高漲偷約少女嘿咻 Line都是鹹濕對話

2019-09-20 15:24

不滿調查報告洩露 石木欽批許宗力「失職操弄」擬提告

2019-09-20 16:12

疑久病厭世 食道癌女病患疑在醫院引火身亡

2019-09-21 11:41

幼稚園女兒嫌土水師傅衣服髒 母機會教育獲讚賞

2019-09-20 16:08

高雄真的治安敗壞？刑案發生率六都第三多

2019-09-20 21:38

女子滿身酒氣意圖跳海輕生 岸巡人員機警救回

2019-09-20 15:24

堅持選舉訴訟 丁守中：「邊投票邊開票」違法

2019-09-20 15:48

男子大稻埕參加遊艇趴落水 至今仍下落不明

2019-09-21 00:06

調查曝光 石木欽批許宗力「失職操弄」、「縱容洩密」

2019-09-20 23:57

誤認無主汽車 拖吊車司機當報廢車拖走轉賣

2019-09-21 07:49

退警開應召站遭起訴 檢方建請沒收扣案現金300萬

2019-09-20 15:42

迷姦水摻汽水毒暈傳播女 她一夜遭2男硬上醒來全裸尖叫

2019-09-21 12:18

慰勉高雄警方 警政署長：幕後教唆者絕對也不能放過

2019-09-20 17:33

影／服飾店帆布被人割破6次 男子帶刀出沒住戶心驚

2019-09-20 15:31

金門海域黃魚大出引陸船覬覦 海巡查扣越界陸船

2019-09-20 19:31

直播糾紛開槍 一男子今投案自稱開槍

2019-09-20 19:31

東石警消建築受損 警察將有新家、消防員再等等

2019-09-20 17:15

台南汽車旅館火警 搶救1男送醫

2019-09-21 09:43

召妓前法官 住院襲臀護理師被訴

2019-09-20 23:59

避免連千毅事件「北燒」 警加強守望敏感區域

2019-09-20 16:50

韓陣營點名治安倒數第一 台南警局：滿意度第一

2019-09-20 16:08

基隆地標公園機車縱火 兩男燒車洩憤被判刑

2019-09-20 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top